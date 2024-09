Dětský strach vykrmuje Můry, ukáže komedie s Plodkovou a bubákem

Za projektem Můry stojí dva uznávaní filmaři, tvůrce snímku Přišla v noci Tomáš Pavlíček a Kateřina Karhánková, kterou proslavily třeba Mlsné medvědí příběhy.

Příběh o pubertálních i sourozeneckých vztazích, o dětských nejistotách i společném překonávání úzkostí je zasazen do nedávné minulosti, kterou autoři charakterizují slovy „období kalhot do zvonu a dívčích fotorománů“.

Začíná v okamžiku, kdy rodiče dvanáctileté dívky a šestiletého chlapce odjíždějí na víkend pryč, takže jejich potomci mají vůbec poprvé v životě celý panelákový byt jen pro sebe a úplně bez dozoru.

Školačka vykáže brášku do jeho pokojíčku a pozve si domů kamarádku, s níž si hodlá vychutnat dvě zakazované lahůdky, pizzu a horor. Místo plánovaných radovánek však kamarádky zažijí malé hororové setkání na vlastní kůži.

Nejprve je vyruší maturant s pořádnou kocovinou, vzápětí hostitelčin malý bratr, který uteče ze svého pokoje se sdělením, že má pod postelí bubáka, který právě leze ven. Postupně pak vychází najevo, že své vlastní tajné strašidlo má každý a že dokonce i sám dotyčný bubák se něčeho bojí.

Režisér Tomáš Pavlíček ve filmu zpracovává své osobní dávné strachy. „Jako dítě jsem se samozřejmě děsil příšer, které mám pod postelí, bál jsem se tam i koukat. Maminka mě tím pravidelně strašila, a tak se ve filmu snažím porazit strach ze své minulosti. Můj návrat do dětství a dospívání se také spojil s dějištěm filmu, natáčeli jsme totiž na sídlišti v Chrudimi, kde jsem do svých šesti let žil,“ dodává Pavlíček.

Zdůrazňuje však, že půjde o kombinaci menší dávky strašidelného filmu a většího dílu komedie. „Bubák tam sice vystupuje, ale nebude strašlivý, chceme, aby se dětský divák během filmu smál.“

Bubák, který se vykrmuje dětskými obavami i sladkostmi, dostane animovanou podobu díky Karhánkové, která se stará o výtvarnou stránku, zatímco Pavlíček má na starosti herce a režii.

Maminku sourozenců hraje Jana Plodková, která silně prožívala pocity matky, jež poprvé nechává děti samotné doma.

„Je to nejistota ve všech směrech, všechny ty představy, co se jim může stát. Při natáčení scény, kdy coby rodiče odjíždíme, jsem používala věty typu, ať zavřou na balkón, ať na něj nechodí, ať nedělají tohle, tohle a tohle. Ostražitost je prostě velká,“ přiznává herečka.

Lukáš Latinák, který hraje filmového manžela Plodkové, přidal jiný pohled. „Já si pamatuji ze svého dětství, že být sám doma byla vůbec největší výzva pro každého kluka. Konečně si může dělat, co chce - tedy pokud tam nemá sestru, to potom může být průšvih. Já jsem takhle vyrůstal, a kdykoli naši nebyli doma, byl jsem král,“ vzpomíná herec.

V hlavních rolích snímku Můry, v němž scenáristicky samostatně debutuje Štěpánka Ansorge, se představí Anna Vyčítalová, Terezie Holá, Martin Kubus a Otto Dušek.