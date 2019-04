RECENZE: Mravenčí morseovka. I podruhé Mrňouskové okouzlují beze slov

Nejprotivnější složka běžných animovaných pohádek, to jest nadměrná žvanivost, u francouzského výletu do života hmyzu naštěstí odpadá. Platí to i pro pokračování, které vstupuje do kin pod názvem Mrňouskové 2: Daleko od domova; znovu bez jediného slova.