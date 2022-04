RECENZE: Doktor Morbius bojuje sám se sebou a s plytkým scénářem

Začíná to slibně – kamera se proplétá zlověstně vyhlížející džunglí, atmosféra houstne každou vteřinou a doktor Michael Morbius si dokáže zjednat respekt a pozornost během několika okamžiků. Následující zkratkovitá introspektiva s mladým Michaelem a jeho kamarádem Milem (vlastním jménem Lucien), během níž bychom se asi měli o dvojici hlavních protagonistů dozvědět něco bližšího, ale nedozvíme se prakticky nic, budí rozpaky a dál už je to jenom horší.

Morbius by teoreticky mohl fungovat někdy na přelomu devadesátých a nultých let, ale v roce 2022 působí jako ohromný anachronismus. Vše jako bychom už několikrát viděli, každou druhou repliku odhadneme ještě předtím, než ji postava vypustí z úst, včetně intonace a grimasy, kterou ji doprovodí.

Příběh sám je prostinký, nevyléčitelně nemocný doktor Morbius ve snaze dobrat se léku na svou chorobu vyzve na souboj přírodu a její řád, přičemž ze sebe udělá monstrum. Čelí morálním dilematům, strachuje se o své blízké, navíc má ve svém okolí podobně postiženou osobu, která si žádné pochybnosti o vedlejším účinku medicíny nepřipouští.

To je v kostce všechno, postavy a scénář jsou nahozené tak, že je okamžitě jasné, kam se to celé bude ubírat a doufat v nějaký nečekaný zvrat, moment překvapení nebo cokoliv, co by diváka přimělo přestat si v duchu odškrtávat, co se ještě v následujících minutách stane, je zhola zbytečné.

Nápaditější režisér by z téhle hlušiny možná vykutal svižnou a dravou podívanou. Ne tak rutinér Daniel Espinosa (Život, Dítě číslo 44), pro něhož je největší odvaz pár zpomalovaček vykradených z Matrixu. Masky připomínají cosi z Raimiho trilogie Evil Dead a paralela s Draculou, potažmo s vampýrskou mytologií, je zbytečná snaha vtisknout omšelému sériovému výrobku punc atraktivity a hloubky. Všudypřítomní netopýři samozřejmě upomenou na Batmana, ale chraň kohokoliv pánbu srovnávat Morbia s nedávným Batmanem nebo Nolanovou trilogií...

Morbius USA, 2022, 105 min Režie: Daniel Espinosa Předloha: Gil Kane (komiks) Scénář: Matt Sazama, Burk Sharpless Hrají: Jared Leto, Matt Smith, Adria Arjona, Jared Harris, Al Madrigal, Tyrese Gibson a další Hodnocení: 40 %

Pokud jde o herecké výkony, Jared Leto se lehce somnambulním projevem k hlavní postavě hodí, charisma mu nechybí a poctivě se snaží, abychom mu uvěřili, jaká dramata se v jeho nitru odehrávají.

Matt Smith v roli kamaráda Mila přesně pochopil, že se ocitl v béčkovém projektu a pobyt na plátně si nepokrytě užívá. Ostatní jsou zaměnitelné figurky, nepříliš podstatná stafáž.

Samotná postava psychicky i fyzicky rozeklaného Morbia přitom má poměrně vděčný potenciál. Jako součást týmu by byl vítanou posilou, ale samostatný film by si zasloužil mnohem lépe napsaný a zrežírovaný.