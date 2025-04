Nejčtenější

Dan Bárta si traumaticky poškodil sluch, J.A.R. přesouvají vyprodané koncerty v Lucerně Populární kapela J.A.R. musela přesunout na jiný termín dva vyprodané koncerty v Lucerna Music Baru v Praze poté, co si zpěvák Dan Bárta vážně poškodil sluch. Pokud by nyní vystupoval, hrozily by mu...

Zemřela představitelka královny z Tří oříšků, rok po premiéře se stáhla do ústraní V nedožitých 90 letech zemřela švýcarsko-německá herečka Karin Leschová, známá především díky roli královny v pohádce režiséra Václava Vorlíčka Tři oříšky pro Popelku z roku 1973. Šlo o její...

Je to prokletí, říká o scéně s Trumpem režisér Sám doma. Bojí se deportace Za prokletí i přítěž označuje režisér Chris Columbus scénu s tehdejším realitním magnátem Donaldem Trumpem v rodinné klasice Sám doma 2: Ztracen v New Yorku. V rozhovoru pro server San Francisco...

Emocionální, devastující, brutální. Recenzenti jsou z The Last of Us nadšení V pondělí 14. dubna měla na HBO a streamovací službě Max premiéru druhá řada velmi očekávaného seriálu The Last of Us. Zahraniční recenzenti, kteří měli možnost vidět druhou sérii již kompletně, jsou...