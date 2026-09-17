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  14:50
Streamovací platforma Netflix uvede čerstvou novinku z úspěšné true crime antalogie Monstrum. Jak už lze rozeznat ze samotného názvu, Příběh Lizzie Borden se oproti minulým sériím bude tentokrát věnovat ženě a případu, který je dodnes opředen řadou záhad. Premiéra seriálu je naplánovaná na 17. září.

Osmidílný seriál pochází z tvůrčí dílny mistra hororového žánru Ryana Murphyho, který stojí za úspěšnými seriály jako American Horror Story, Ratched nebo Pose.

V Murphyho předchozích sériích pod značkou Monstrum vyšly již zpracované osudy slavných vrahů, kteří se zapsali do dějin kriminalistiky - Příběh Jeffreyho Dahmera (2022), Příběh Lylea a Erika Menendezových (2024) a Příběh Eda Geina (2025).

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Oproti jmenovaným sériím, jejichž reálné předlohy se odehrály v nepříliš vzdálené minulosti, tentokrát Příběh Lizzie Borden zavede diváky do města Fall River v Massachusetts konce 19. století. Případ tehdy šokoval Spojené státy nejen svou brutalitou, ale i konečným výsledkem soudního procesu.

Ráno 4. srpna 1892 byli ve svém domě ve Fall River nalezeni mrtví 64letá Abby Bordenová a její manžel Andrew Borden. Abby byla druhou manželkou bohatého obchodníka a nevlastní matkou jeho dvou dcer. Její tělo policie objevila jako první. O více než hodinu později našli v domě také Andrewa, který utrpěl jedenáct ran sekerou.

V domě se v době vražd nacházela také Andrewova dcera Lizzie a rodinná služebná Bridget Sullivanová. Lizzie navíc policii přivolala.

Záběr ze série Monstrum: Příběh Lizzie Borden
Záběr ze série Monstrum: Příběh Lizzie Borden
Záběr ze série Monstrum: Příběh Lizzie Borden
Záběr ze série Monstrum: Příběh Lizzie Borden
Snímek ze seriálu Monstrum: Příběh Lizzie Borden
7 fotografií

Podezření proti Lizzie postupně sílilo. Během vyšetřování několikrát změnila výpověď o tom, kde se v době vražd nacházela. Místní lékárník navíc policii řekl, že se den před vraždami pokusila koupit kyselinu pruskou, tedy vysoce jedovatou látku.

Později její kamarádka vypověděla, že Lizzie několik dní po vraždách spálila v kamnech jedny ze svých šatů. Soudce následně nařídil její zatčení a v prosinci byla formálně obviněna z vraždy.

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Proces však nepřinesl jednoznačný důkaz o její vině. Vražedná zbraň se nikdy nenašla a svědectví o podezřelém nákupu jedu soud nepřipustil jako důkaz. Obžaloba tak měla k dispozici především nepřímé důkazy. Porota nakonec po krátké poradě Lizzie Bordenovou zprostila viny. Nikdo jiný za vraždy Andrewa a Abby Bordenových nikdy nebyl souzen.

Případ je v USA dodnes natolik známý, že se o něm vypráví i dětem. Připomíná ho například básnička: „Lizzie Borden took an axe and gave her mother 40 whacks / And when she saw what she had done, she gave her father 41.“ Verše ale skutečný průběh událostí poněkud zkreslují. Přehánějí počet úderů a zjednodušují také popis použité zbraně.

Právě nejasný výsledek procesu podle některých autorů vysvětluje, proč případ dodnes fascinuje spisovatele a další umělce. „Na zproštění viny je něco, co ponechává prostor pro spekulace,“ říká pro BBC Cara Robertsonová, autorka knihy The Trial of Lizzie Borden.

Podle ní má případ řadu prvků typických pro detektivní příběhy. Omezený počet podezřelých, důležitou roli časových údajů a alibi i otázku, zda byla Lizzie skutečně schopná tak brutálního činu.

Titulní roli dívky obviněné z dvojnásobné vraždy v nové sérii ztvární při jedné ze svých prvních větších hereckých příležitostech Ella Beatty, jež je dcerou hereckých legend Annette Beningové (Americká krása) a Warrena Beattyho (Bonnie a Clyde).

V dalších rolích se zde objeví Vicky Kriepsová, Charlie Hunnam nebo Rebecca Hallová. Byť jen v menších rolích nebudou chybět ani Murphyho dvorní herečky Sarah Paulsonová a Billie Lourdová.

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