Absolonová považuje novou desku za dosud nejosobnější. „Je to moje zpověď. Já mám pocit, že jsem do té desky nemohla dát víc lásky, víc péče a víc toho, co ve mně je,“ říká. Nebála se, že by mohl její otevřenosti někdo využít? „Vůbec jsem nad tím takto nepřemýšlela. Neumím v životě kalkulovat... Jsem naopak ráda, že deska mnohým pomohla. Už první den mi na ni přišly krásné reakce,“ odpovídá.

Za jednu z nejzásadnějších věcí v kariéře, které jí pomohly proplouvat mnohdy rozbouřenými vodami českého showbyznysu už skoro třicet let, označuje svou důslednost, autenticitu a touhu být hlavně sama sebou. „Já jsem nikdy nevracela věci stejnou mincí, ačkoliv se někdy zpětně divím... Tím, jak jsem se takto chovala konstantně, lidé pochopili, co ode mě očekávat,“ popisuje.

Řeč přišla i na ostrý humor a přímost kolegů, která ji v začátcích zocelila. „Bylo mi devatenáct, přišel se mnou kolega a říká: Ty dneska hraješ? A já, že jo. A on aha, ale já jsem si dneska pozval lidi...,“ vypráví. „Byla jsem mládě a dělali si ze mě srandu. Ale naučilo mě to brát věci s nadhledem,“ dodává.

Jedním z lidí, kteří ji v kariéře zásadně podpořili, byl Karel Gott. „A myslím, že nejen mě. Karel to měl takto vůči všem,“ vzpomíná. Vzácné pro ni byly i momenty, kdy z jeho rukou přebírala Českého slavíka. „Mám dva Skokany roku a oba mi předával Karel, to pro mě byla strašně důležitá věc,“ popisuje.

Velkou inspirací a oporou jí byla i Hana Zagorová. „Když jsem zpívala na počest Hance, tak tam byla Ivanka Gottová, Jiřinka Bohdalová, Jitka Zelenková... A vidíte: všechny ženy a ony mi držely pěsti, podporovaly mě,“ uvádí a vypráví dál o ženské sounáležitosti v českém showbyznysu, která se dá stále vnímat spíše jako vzácnost. Sama se však právě proto snaží podporovat i své kolegyně, obzvlášť na akcích typu Český slavík, kde musí vystupovat před zraky ostatních z branže.

Letos se Absolonová také vrátí k roli Kleopatry, která dodnes patří mezi jeden z nejzásadnějších milníků její kariéry. „Jedeme turné Kleopatry po hradech a zámcích. Moc se těším jak na holky (Ilona Csáková a Bára Basiková, pozn. red.), tak na živou kapelu... bude to čistá radost,“ říká. Do kostýmů Kleopatry se už prý však žádná z nich převlékat nebude. „Přece jen už úplně nejsme ‚ty Kleopatry‘, ale stále si to umíme užít,“ vysvětluje.

Nová deska Láska vyšla v březnu a společně s kolegy na ní pracovala několik let. Spoustu písní sbírala a pak i vracela. „Já jsem měla třeba i nějaké od skvělých autorů, ale najednou jsem zjistila, že se mnou nekorespondují, tak jsem je nechtěla držet... A když byl pak konečně finální výběr na světě, uvědomila jsem si, že je to celé o lásce, a proto tak desku i pojmenovala,“ prozrazuje.

V rozhovoru se dál dozvíte víc o vzniku písně Dvě srdce, ve které zaznívají i hlasy jejích synů, což se stalo bez jejího vědomí. Řeč přišla také na reakce posluchačů, plány na rok 2025, promluvy na jevišti, trapné situace před publikem nebo moderování.