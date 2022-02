Zemřela herečka Monica Vittiová. Proslavila se ve filmech Antonioniho

Italská herečka Monica Vittiová, která se zapsala do dějin kinematografie ztvárněním hlavních rolí ve filmech svého krajana Michelangela Antonioniho, zemřela ve věku 90 let. Oznámil to italský ministr kultury Dario Franceschini.