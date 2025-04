Kdo si přál smrt českého prezidenta? Minisérie Moloch odtajnila nové záběry

Po útoku na prezidenta České republiky se investigativní novinář Martin Braun spojí s mladou online vyšetřovatelkou Juliou, aby odhalili, co se přesně stalo. Během pátrání se zapletou do nebezpečné hry tajných služeb, mezinárodní politiky a sil, které jsou odhodlány pravdu utajit. Při cestě k jejímu nalezení umírají lidé a jedinou nadějí pro Juliu s Martinem, aby neskončili stejně, je včas odhalit, co se stalo.

Třídílný thriller Moloch nabídne diváků napínavý příběh ze světa současné vysoké politiky a tajných služeb ve střední Evropě. „Přinášíme příběh plný napětí, který otevírá otázky moci, manipulace a hledání pravdy. Díky kombinaci skvělých hereckých výkonů a vizuálního konceptu se nám podařilo vytvořit atraktivní projekt, který může zaujmout domácí i zahraniční publikum,“ láká režisér minisérie Lukáš Hanulák.

„S velkým potěšením nyní představujeme originální plakát s Miroslavem Donutilem v roli prezidenta České republiky a nové exkluzivní ukázky minisérie. První záběry jsme již prezentovali na prestižních mezinárodních akcích, včetně televizního trhu MIPCOM v Cannes a v rámci showcase na letošním Berlinale,“ uvedla producentka Lada Dobrkovská.

Vedle ostříleného hereckého matadora Donutila se v seriálu představí také Jan Révai, Klára Issová, Ivana Andrlová nebo polská herečka Eliza Rycembel, která na sebe diváky výrazně upozornila v na Oscara nominovaném snímku Corpus Christi.

Postava Jana Révaie v roli novináře Brauna je prý volně inspirována českým investigativcem Ondřejem Kundrou; novinář se ostatně sám natáčení účastnil jako odborný poradce.

„Bylo velmi náročné pohybovat se ve válečné zóně a zároveň fascinující mít možnost točit za přítomnosti novináře a poradce Ondřeje Kundry přímo na místě, které zná,“ komentuje natáčení Révai.

Natáčelo se totiž nejen u nás a na Slovensku, ale i na Ukrajině od července do října loňského roku. „Příběh se odehrává také v Kyjevě a na několika konkrétních místech zasažených válkou. Natáčet tam pro nás bylo klíčové pro to, abychom příběhu dodali autenticitu,“ vysvětluje Hanulák.

Premiéra prvního dílu se uskuteční v úterý 27. května na streamovací platformě Canal+ a na televizním programu Canal+ Action.