Diváci chtějí víc šlechtických rodokmenů. Natáčí se už třetí Modrá krev

Pokračování série bude mít deset dílů a podobně jako druhá řada se soustředí na méně známá jména. „Už minule totiž obrovský divácký ohlas potvrdil, že se nepleteme, když si myslíme, že právě takové rody budou lidi zajímat,“ potvrzuje režisérka.

Princip zůstává stejný, tvůrci hledají mezi aristokraty, jejichž někteří potomci dodnes žijí v Čechách a na Moravě a mluví česky. Zatím se točí čtyři díly, ve kterých se představí Valdštejnové z Wartenbergu, Salmové, Bořek-Dohalští z Dohalic a Daczičtí z Heslowa.



Vůbec nejstarší aktérkou se stala Anna Marie Waldsteinová, která se narodila v roce 1928. „Možná by se u žen neměl věk uvádět, ale v jejím případě převažuje konstatování, že je v úžasné kondici a stále si drží skvělou češtinu – navzdory tomu, že žije ve Vídni od roku 1947,“ popisuje Činčerová.

Česky prý mluví stále báječně i Páter Angelus, civilním jménem Karel Albrecht Waldstein, který se narodil roku 1931 a většinu svého života strávil v klášteře v bavorském Ettalu. Starohraběnka Marie Salmová zase dodnes ráda řídí, kdysi se musela živit jako řidička náklaďáku.

Prostor však dostanou i zástupci mladé generace, přičemž vůbec nejmladší z nich, Josefa Bořek-Dohalská, má ve svém rodném listě zapsaný letopočet 2020.

„Koronavirus samozřejmě zbrzdil i naše přípravy,“ přiznává režisérka. „Zastihl mě při psaní scénářů; nemohla jsem na obhlídky, nemohla jsem pro knížky do knihovny, bála jsem se schůzek s budoucími respondenty, nikoliv kvůli sobě, ale kvůli nim. A nemohla jsem překročit hranice, abych se s některými potkala. Nyní jsme už začali točit, vyjeli jsme i do Rakouska a Německa, současná bezpečnostní nařízení umožňují, aby účinkující byli natáčeni bez roušek. Držíme si palce, jen aby to vydrželo, teď se zase přiostřuje,“ konstatuje v obavách Činčerová.

Kdo jsou vlastníci

Dokumentární projekt, jímž provází hrabě František Kinský, se začal vysílat před třemi lety. Ve svém žánru patří k nejsledovanějším, překračuje půlmilionovou hranici, navíc si diváci sami říkají o pokračování, a dokonce autory úkolují. „Lidé si psali třeba o více rodokmenů, aby zjistili, v jakém příbuzenském vztahu naši účinkující jsou. Pokusíme se jim tedy vyhovět, i když to bude mnohdy dost složité. Rodiny jsou většinou velice rozvětvené a zejména dříve bývalo zvykem mít velký počet potomků, někdy i dvouciferný. Leckdy ani naše mateřština nemá pro takové příbuzenství přesný termín. Jak se pojmenují třeba synové pradědova bratrance? Dříve se tomu říkalo vlastníci – ale prosím, neplést si s populárním českým filmem Vlastníci,“ žertuje dokumentaristka, která se o režii cyklu opět dělí se svou dcerou Adélou Jandec Sirotkovou. Na svém místě zůstávají i jiní členové týmu včetně kameramana Davida Ployhara.

Premiéra třetí série Modré krve na obrazovkách České televize je zatím naplánovaná na rok 2022. „Tedy 2022, pokud nám to koronavirus dovolí,“ dodává Alena Činčerová.