„Do lahví jsem čural. Ale natáčení kvůli mě nestálo,“ durdí se The Rock

Zní to jako silvestrovský šprým, ale věc má vážnější pozadí. Hercovy pozdní příchody podle serveru The Wrap zapříčinily zvýšení produkčních nákladů o 50 milionů dolarů oproti plánovanému rozpočtu 250 milionů.

„Je to směšné. Občas jsem přišel pozdě, ale v žádném případě to neohrozilo natáčení a nenavýšilo tak obrovsky rozpočet,“ bránil se The Rock, známý například z filmů Mumie se vrací, Král Škorpion, Kráčející skála nebo několika snímků série Rychle a zběsile.

Co se vykonávání malé potřeby do zmíněných nádob týče, připouští někdejší wrestler, že se tak skutečně dělo. „Ano, přiznávám, dělal jsem to. Preferuji, aby se věci řešily přímo, takže tady jsem: Přijďte se zeptat a já vám řeknu pravdu. Nemám s tím problém,“ dodává Dwayne Johnson.

„Svého“ herce se zastal režisér Jake Kasdan, který s ním kromě Red One natočil Jumanji: Vítejte v džungli a Jumanji: Další level.

„Má toho hodně, ale takový už je Hollywood. Občas měl zpoždění, ale s tím jsme v natáčením plánu počítali a měli jsme připravenou rezervu. Nikdy jsem ho neviděl chovat se k ostatním na place jinak než skvěle. A věřte, že mám s kým srovnávat,“ dodal Jake Kasdan, syn režiséra a scenáristy Lawrence Kasdana, jehož jméno figuruje v trhácích jako Star Wars: Epizoda V – Impérium vrací úder, Dobyvatelé ztracené archy nebo Osobní strážce.