VIDEO: Herec David Novotný vaří s dětmi medvědí recepty z večerníčku

„S medvědy je to od začátku velká jízda, byl jsem s nimi jak v kinech ve filmové verzi, tak nyní v sérii Mlsné medvědí příběhy na obrazovce. Role medvěda Nedvěda mi báječně sedí, jenom mě mrzí, že spolu s medvědy nemohu nakonec ulehnout k zimnímu spánku,“ zve Novotný na závěrečnou epizodu večerníčku, která se vysílá ve čtvrtek.



„Poslední dobou jsem si zvykl dělat to, co mě baví, a pokusit se o to, aby to bylo co nejlepší. Ve chvíli, kdy se podaří spojit síly s podobně smýšlejícími lidmi nabitými správnou energií, mám chuť se podívat i za hranice své herecké práce,“ vysvětlil, proč přijal novou nabídku. „Jako by nám jednou mohlo být líto, že spolupráce skončí, posouvají režisérky hranice toho, co můžeme pro medvědy Nedvěda a Mišku ještě udělat.“



Tvůrci pohádky reagují cyklem webových epizod s medvědími recepty na popularitu Mlsných medvědích příběhů, nominovaných na Českého lva v kategorii animovaných děl. Za projektem, který objel osmdesát festivalů, stojí režisérky Kateřina Karhánková a Alexandra Májová. Pozvánku na Mlsné medvědí recepty, které chystají i knižní podobu, najdete na videu.