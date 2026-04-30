Kdy jste začala přemýšlet o filmu Karavan?
Nepíšu tak, že bych se zčistajasna pro něco rozhodla. Spíš začnu vidět obrazy, slyšet dialogy... a pak si mě téma už nějak najde. Film vypráví o matce, která cestuje po Itálii s postiženým synem. Když se můj David narodil, byl to pro mě obrovský šok a změnilo mi to život. Péče o dítě s Downovým syndromem mě natolik pohltila, že jsem nějaký čas neměla v hlavě místo pro nic jiného. Ale časem jsem ty silné emoce potřebovala ze sebe nějak dostat. A ano, už v porodnici jsem cítila, že můj debut nemůže být o ničem jiném, protože ta situace je natolik intenzivní, že to přebíjí všechno ostatní.
Promiňte, ale věděla jste už během těhotenství, že přivedete na svět dítě s handicapem?
Vůbec ne. Netušila jsem to. Veškerá diagnostika byla perfektní a screening dokonce nadstandardní. Časem k Downovu syndromu přibyla ještě diagnóza autismu.
Obecně jsou ženy stále podceňované, zvlášť když se stanou matkami. Byla bych moc ráda, pokud jim můj příběh dodal naději, že ani v těžké situaci není nic ztraceno.