Příběhy sportovců se zpravidla drží ustáleného modelu, jemuž se ani Mlátička nevymyká.
Mimo očekávatelný vývoj se ocitnou jen dva okamžiky.
Celý článek je jen pro členy
Chcete číst prémiové texty bez omezení?
Příběhy sportovců se zpravidla drží ustáleného modelu, jemuž se ani Mlátička nevymyká.
Mimo očekávatelný vývoj se ocitnou jen dva okamžiky.
Recenze: OKTOPUS 2 65 %, Nikdy neříkej nikdy 10 %, Po zániku Země 40 %, Tohle je válka! 40 %, Hobit: Šmakova dračí poušť 65 %, Oppenheimer 75 %, John Wick 60 %, Pět mrtvých psů 65 %, Zločin na dobré cestě 55 %, Vratné lahve 80 %, Star Trek: Do temnoty 65 %, Šílený Max: Zběsilá cesta 70 %
Klíčová slova: Felix Slováček, Den válečných veteránů, Svatý Martin, Polabí, Hell’s Kitchen, Ano, šéfe!
Ve věku 81 let zemřela Věra Křesadlová. Česká výtvarnice, divadelní a filmová herečka i zpěvačka byla matkou známých hereckých dvojčat Petra a Matěje Formanových. Byla druhou manželkou režiséra...
Kapela J.A.R. si dává pauzu na dobu neurčitou. Její koncerty v Praze, Pardubicích a Chocni budou dost možná poslední. Důvodem je „ztráta dvou nenahraditelných osobností“, a to konkrétně Oty Klempíře,...
Vzácný obraz Yvese Kleina s názvem California (IKB 71) se ve čtvrtek v pařížské aukční síni Christie’s prodal za 18,4 milionu eur (v přepočtu 447 milionů korun). Jedná se o nový aukční rekord tohoto...
Když se občas bavím se známými a dopřávám jim tipy na dobrá divadelní představení, setkávám se u jednoho konkrétního žánru s docela vlažnou reakcí. Zvláště konzervativněji naladění diváci mají...
Druhá série televizní show Zrádci 2 začala ve velkém stylu. Jména prvních tří účastníků, kteří vypadli, byla velmi překvapivá. A v dalším díle byl dokonce odhalen jeden zrádce. Pokud sledujete show v...
Zápasník Mark Kerr se už v roce 2002 stal hrdinou dokumentu Mlátička, stejný název nyní nese i jeho hraný životopis se Dwaynem Johnsonem v titulní roli, který vstupuje do kin. Jaký je? Usedlý a...
Vyrůstala vedle jedné z největších filmových legend. Přesto strávila dětství mimo kamery, které byly pro jejího otce Alaina Delona denním chlebem. Jeho jediná dcera Anouchka na něj nyní vzpomíná...
Ukrajinský horor Konotopská vědma líčí příběh pomstychtivé čarodějnice, která nemilosrdně ničí ruské okupanty. Vše v doprovodu teatrálního množství krve a speciálních efektů, tvůrci dokonce kvůli...
Britský herec Tom Felton se po letech vrátil do role Draca Malfoye, kterou proslavil ve filmové sérii o Harrym Potterovi. Poprvé si ji znovu zahrál v divadelní inscenaci Rowlingové hry Harry Potter a...
Před pětadvaceti lety vyšlo debutové album projektu Dan Bárta & Illustratosphere, což těleso oslaví koncertním turné s hostujícím slovenským jazzovým duem Lash&Grey. Zpěvák Dan Bárta se v rozhovoru...
Parťáci Woody a Buzz se vrací, aby čelili modernizaci. První upoutávka na trailer nového dílu kultovní filmové série Toy Story z dílny studia Pixar slibuje velké změny. Plastové hrdiny totiž pořádně...
Kanadský písničkář Neil Young oslaví 12. října osmdesátiny. Jako jeden z mála muzikantů své generace se nestal jen nostalgickou vzpomínkou na staré dobré časy. Veterán rockové muziky, který natočil...
V dětství ho ovlivnily filmy s Tomášem Holým, chemika Antonína Holého zase ztvárnil na jevišti Dejvického divadla, konkrétně v inscenaci Elegance molekuly. Herectví a věda jsou na první pohled trochu...
V 84 letech dnes zemřela americká herečka Sally Kirklandová, jejíž největší rolí byla postava české herečky Anny ve stejnojmenném filmu z roku 1987. Kirklandová si za výkon vysloužila nominaci na...
Fanoušci Davida Stypky se dočkali nového posmrtného alba zpěváka. Jeho bývalí spoluhráči z kapely Bandjeez a producent Martin Ledvina dotáhli do finálního tvaru rozpracované skladby ze Stypkova...
Křenovice, okres Vyškov
3 891 300 Kč
Díla sochaře Karla Pauzera, známého především pro motivy flóry a fauny, jsou od minulé soboty vystavena v sále Konírna v Museum Kampa. Nová expozice s názvem Biosphaera ukazuje groteskní i...
V roce 2026 si fandové zpěváka a skladatele Miroslava Žbirky – pro stručnost Mekyho – budou moci znovu připomenou jeho nejznámější písně jako Múr našich lások, Co bolí to přebolí, Fair Play, Balada o...