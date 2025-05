Název naznačuje, že osmý díl série by mohl znamenat i její definitivní konec, ovšem příběh to výslovně neohlašuje. Respektive druhá půlka příběhu, protože Poslední zúčtování navazuje na Odplatu: První část, uvedenou před dvěma lety.

To je první problém, jelikož premiérová druhá část musí zopakovat, kdo je zloduch, co hrozí lidstvu – umělá inteligence čili „antibůh“ plánující třetí světovou válku, kam zavede minulá stopa – do potopené ruské ponorky – a koho má rek k ruce.