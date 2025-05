Vítr v kapse, Byl jednou jeden polda, Láska z pasáže. Zemřel scenárista Miroslav Vaic

Ve věku 78 let v sobotu 24. května zemřel scenárista a dramaturg Miroslav Vaic, který se podílel na filmech jako Vítr v kapse, Láska z pasáže, Kamarád do deště, Byl jednou jeden polda nebo Svatba...

Je to nejcitovanější a nejznámější česká porevoluční fotografie, svému autorovi zajistila slávu v tuzemsku i ve světě. Tono Stano ji považuje za své autorské logo, které si ovšem už několik let žije...

Zlatou palmu, hlavní cenu mezinárodního filmového festivalu ve francouzském Cannes, v sobotu získal film It Was Just an Accident (Byla to jen náhoda) íránského režiséra Džafara Panahího. Cenu za...