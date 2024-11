To zas bude keců, celý Donutilův klan v televizi, směje se herec reakcím

Nová seriálová role Miroslava Donutila oplývá schopnostmi, které mu mimo jiné umožňují napojit se na mysli lidí i jejich charaktery. Schopnostmi, které zároveň jsou pojítkem mezi jeho postavou a nutnou výbavou každého herce. „Ano, musíte umět sledovat lidi. Jakým způsobem se k sobě chovají, jak k sobě mají blízko. Jestli se dotýkají tak či onak, jestli se na sebe dívají úkosem, nebo jestli se dívají zpříma do očí... To je všechno velmi důležité a z toho pak vzniká i vztah na jevišti, z toho vzniká role a logicky pak i úspěch nebo neúspěch,“ odpovídá.

„Neustále do sebe vstřebávám zážitky, charaktery lidí. Dívám se na to, jakým způsobem na sebe v hospodě reagují. Navnímám to a pak můžu použít,“ vysvětluje a připomíná, že svou legendární roli poručíka Troníka v Černých baronech stvořil díky spojení armádního důstojníka z vyprávění svých přátel a jednoho z velvyslanců Československa v Belgii.

A jak to tedy má Miroslav Donutil s nadpřirozenými jevy? „Nějakou zkušenost mám, asi jako každý z nás. Proto je podle mě důležité, že o tom točíme. Protože stejně jako v případě třeba Pelíšků tady jde o situace, se kterými se většina z nás pravděpodobně někdy setkala. A je jedno, jestli tomu říkáte nadpřirozený jev, mysteriózno nebo něco mezi nebem a zemí,“ míní.

Obavy Martina byly zbytečné

Záhadné případy jsou pro Miroslava Donutila už několikátou spoluprací se svým synem. Zvažoval kvůli tomu, jestli nabídku přijmout? „Měl jsem radost, naopak. Ale samozřejmě mi hlavou proletělo: to zas bude keců, zas je tu ten Donutilův klan, Donutilové se narvali do televize, společně na tom vydělávají a tak podobně. A skutečně to asi pěti případech někdo napsal. Že se Donutilové nasáčkovali do televize (v seriálu hraje i manželka Martina Donutila Sára, pozn. red.) a ještě se na to nedá dívat...,“ popisuje a dodává, že je už naštěstí vůči takovým reakcím imunní.

Synovi Martinovi však dříve občas pomáhal vyrovnat se s nálepkou „protekčního synka“. A to když měl obavy, jak budou ostatní vnímat, že si jej režisér František Filip ještě při studiích na castingu vybral do jedné z rolí v cyklu 3+1, aniž by si byl vědom, že je Donutilovým synem. „Ptal se mě, jestli si to ještě pan režisér nerozmyslí, protože jak to bude vypadat před těmi dvaceti dalšími spolužáky, ale já mu řekl, že má být rád, že bude točit s legendou... Nakonec se ukázalo, že tu obavu měl zcela zbytečně. František si trval na svém a dobře udělal. Martin to zahrál skvěle,“ vzpomíná.

V rozhovoru se dál dozvíte, jak si svá vyprávění a scénky Miroslav Donutil testoval na divácích nebo kdo je podle něj nejvděčnějším divákem pro herce či vypravěče. Prozradil také, proč by nešel točit s režisérem, co mu při seznámení podá ruku à la leklá ryba. A řeč přišla i na fenomén podcastů a jestli by si sám nějaký vyprávěcí nechtěl založit.