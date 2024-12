Rozhodně to nezkoušejte! Donutil popisuje, jak vznikla slavná scéna z Pelíšků

Když jsme letos natáčeli další díl pořadu Rozstřel a hostem Moniky Zavřelové byl Miroslav Donutil, nemohlo chybět vzpomínání na Pelíšky. A když známý herec zahlédl na monitoru fotku ze slavné scény, kde zapálí skleničku s tvrdým alkoholem, napije se a následně vyfoukne plamen, rozpovídal se, jak vlastně celá scéna vznikala. Historku přidal jako takový bonus až po skončení rozhovoru, přikládáme ji proto jako malý vánoční dárek čtenářům iDNESu v podobě videa.

„Když se pozorně podíváte na tu scénu, tak v jednom okamžiku za mou hlavou na snímku zahlédnete ruku rekvizitáře. Klečel za mnou se sprejem na vlasy a se zapalovačem. On vidět není, ale je vidět, jak mi plamen projde za hlavou a pokračuje dál. Dlouho jsme nemohli přijít na to, jak to udělat efektně a bezpečně,“ popisuje Miroslav Donutil natáčení scény. „Vyšlo to geniálně, protože Honza Malíř s kamerou stál tak, aby to vypadalo, že to jde přímo z úst. Povedlo se. A i ten finální výraz Simony (herečky Stašové – pozn. red.) svědčí o mnohém.“

Herec zároveň přidal i malé poučení. „ Znám chlapy, kteří si ožralí v hospodě poručili vodku a popálili se,“ varuje Donutil a důrazně upozorňuje, aby to nikdo doma ani v hospodě nezkoušel. „Jedna věc je filmový trik a druhá nebezpečná realita a popáleniny.“