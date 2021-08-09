náhledy
Herec Miroslav Donutil, rodák z Třebíče, část svého uměleckého života spjatý s brněnským divadlem Husa na provázku, slaví 7. února 75. narozeniny. Jeho herecký temperament režiséři často využívali ke komediálním rolím, ale dostával a dostává i nabídky předvést i vážnější a komplikovanější charaktery. Právníka Ulricha z Dědictví nebo zupáky z Tankového praporu či Pelíšků už mu ale nikdo neodpáře.
Autor: Bioscop
„My s vámi zatočíme po bolševicku!“ řve hystericky Roman Skamene coby major Borovička ve filmu Tankový prapor a Miroslav Donutil coby nadporučík Růžička k tomu dodává své tradiční „No jistěěěě!“.
Autor: © Bonton Home Video
Třídní učitel Saša Mašlaň a major Šebek. Pelíšky. Víc asi není třeba dodávat.
Autor: © Space Films
Otec, syn a snacha. Pánové Martin a Miroslav Donutilové a Sára Donutilová v mysteriózním seriálu Záhadné případy. Miroslav Donutil v něm ztvárnil léčitele Jaroslava.
Autor: TV Nova
Roli sveřepého důchodce Miroslavu Donutilovi nadělil režisér Jan Prušinovský v komedii Grand Prix.
Autor: Falcon
Miroslav Donutil jako Ivo Róna v jedné ze svých vážnějších poloh v dramatu Atlas ptáků režiséra Olma Omerzua.
Autor: CinemArt
Role Truffaldina v komedii Sluha dvou pánů se stala Donutilovým divadelním triumfem a diváckým evergreenem.
Autor: Tomáš Krist, MAFRA
V seriálu Špunti na cestě hrál Miroslav Donutil volnomyšlenkářského Karla Veselého.
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
Do kriminálního televizního snímku Vražedné stíny Miroslava Donutila obsadil režisér Jiří Svoboda.
Autor: ČT
Znovu Pelíšky - v této scéně se major Šebek vsází, jak dlouho dokáže zadržet dech.
Autor: © Space Films
V seriálu Muži v letu se Miroslav Donutil znovu setkal se svým hereckým parťákem Bolkem Polívkou.
Autor: TV Nova
V seriálu Moloch se Miroslav Donutil představil jako prezident České republiky Viktor Toman.
Autor: CANAL+
V seriálu Záhadné případy si Miroslav Donutil zahrál také s Petrou Bučkovou.
Autor: TV Nova
První výraznou filmovou roli dostal Miroslav Donutil ve filmové adaptaci divadelní hry Balada pro banditu. Hrál zbojníka Nikolu Šuhaje.
Autor: Divadlo na provázku
K Baladě pro banditu se Donutil často vracel ve vzpomínkových historkách.
Autor: Česká televize
S hereckým kolegou Arnoštem Goldflamem v seriálu Špunti na cestě
Autor: © Česká televize / Mikuláš Křepelka
S energickou režisérkou Věrou Chytilovou spolupracoval Miroslav Donutil několikrát, snímek je z tiskové konference k filmu Pasti, pasti, pastičky.
Autor: ČTK
Miroslav Donutil společně s Annou Polívkovou, Janem Hartlem, Blankou Bohdanovou, Květou Fialovou a Zuzanou Bydžovskou v televizním seriálu Hotel Herbich.
Autor: © Česká televize
Ve filmu Želary ztvárnil Miroslav Donutil faráře. Po jeho boku stojí učitel v podání Jaroslava Duška.
Autor: © Total HelpArt T.H.A.
V koprodukčním televizním filmu Můj strýček Archimedes měl Miroslav Donutil hereckého partnera v Ondřeji Vetchém.
Autor: Česká televize
V seriálu Doktor Martin se Miroslav Donutil představil jako sebevědomý renomovaný pražský chirurg, jehož čeká kariéra obvoďáka na venkově.
Autor: Česká televize/Rostislav Šimek