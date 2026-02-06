|
OBRAZEM: Dědictví, Tankový prapor nebo Pelíšky. Projděte si role Miroslava Donutila
Tipy z televizního programu
Recenze: Harry Potter a Princ dvojí krve 70 %, Mimi šéf 60 %, Těžká váha 55 %, Pokémon: Detektiv Pikachu 40 %, 300: Vzestup říše 40 %, Tajemství loňského léta 40 %, Padesát odstínů šedi 35 %, Jako malé děti 80 %, Šakal 50 %, V zajetí démonů 45 %, Holka od vedle 30 %, Den, kdy se zastavila Země 60 %, Aneta 50 %, Lee: Fotografka v první linii 60 %, Bratříček Karel 60 %, Emilia Pérez 80 %
Polívka se poprvé ukáže na jevišti se všemi třemi syny, hra je vzpomínkou na „Pecu“
Vladimír, Jan a František, tak zní jména tří synů Bolka Polívky. Čtveřice se nyní poprvé setkává na jevišti, a to jako hlavní protagonisté představení Anděl v lihu. To Polívka věnoval svému...
Zemřela herečka Jana Brejchová, hvězda s přezdívkou česká Bardotka
Plachá, křehká, líbezná dívenka, z níž vyrostla hvězda mezinárodního formátu. Taková byla Jana Brejchová, která zemřela po dlouhé nemoci ve věku 86 let. Hereččino úmrtí potvrdila pro iDNES.cz její...
RECENZE: Nula procent bez milosti. „Film“ Melania je ryzí koncentrované zlo
Ani průměrné hodnocení 1,3 z 10 na serveru IMDb a výsměšné nebo rovnou znechucené glosy či recenze dokumentu o první dámě USA Melania vás nepřipraví na to, co se na plátně objektivních 104 minut...
Teď maluji nahé ženy, to je také krásné téma. František Skála se cítí forever young
Výtvarník, ilustrátor, scénograf, hudebník ale i performer. Renesanční člověk František Skála slaví 7. února významné životní jubileum. Ve svých 70 letech cítí duchem stále mladý a podle svých slov...
Kupiče mám, pro obraz s Trumpem přijeli až z Kuvajtu. Ivan Mládek baví i jako malíř
„I svými obrazy se snažím především pobavit,“ říká hudební skladatel, textař, scenárista, hráč na banjo a zpěvák Ivan Mládek. Jeho písničky zná v Česku asi každý. Hit Jožin z bažin prorazil...
KVÍZ: Major Šebek, poručík Troník, Nikola Šuhaj. Jak dobře znáte filmy Miroslava Donutila?
Major Šebek z Pelíšků, sepisující děckám jídelníček, šišlající poručík Troník z Černých baronů, nadporučík Růžička z Tankového praporu, ale také Nikola Šuhaj, distingovaný právník doktor Ulrich z...
Devadesát milionů korun pro Vyšehrad Dvje. A tři stovky pro návrat Vorlovy Vejšky
Karavan, Otec a Sbormistr mají na sobotním udílení cen české filmové kritiky nejvíce šancí. Ale diváci z bezmála devadesáti loňských novinek volili nejčastěji jadrnou fotbalovou komedii Vyšehrad...
Jako Oscar. Pražská galerie Signal Space získala prestižní ocenění Inavation Award
Galerie digitálního umění Signal Space získala prestižní mezinárodní ocenění Inavation Awards. To je v kulturních kruzích považováno za ekvivalent amerických Oscarů. Porota Signal Space zařadila mezi...
Udělejte si při sportu v hlavě diskotéku, láká trojka Poláková, Adamczyk a Cina
Ve spolupráci s Českým olympijským výborem natočilo pěvecko-herecké trio Ťupíci ve složení Bára Poláková, Marek Adamczyk a Jan Cina oficiální olympijský song Poď si 2.0, kterým posílají podporu a...
OBRAZEM: Dědictví, Tankový prapor nebo Pelíšky. Projděte si role Miroslava Donutila
Herec Miroslav Donutil, rodák z Třebíče, část svého uměleckého života spjatý s brněnským divadlem Husa na provázku, slaví 7. února 75. narozeniny. Jeho herecký temperament režiséři často využívali ke...
Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha
Maxmilián Kocek, který v seriálu Metoda Markovič: Straka ztvárnil spartakiádního vraha, přiznává, že reakce diváků na jeho výkon jsou často fyzicky nepříjemné – a právě to považuje za důkaz, že jeho...
Vy staří bílí muži, vaše jména vidíme u Epsteina, zastal se Billie Eilish její bratr
Bratr Billie Eilish se zastal zpěvačky před „mocnými bílými muži“, které podle něj rozhněval její proslov na nedělním předávání hudebních cen Grammy. Čerstvá držitelka ocenění za píseň roku...
Do Brna se vrací Jazzfest, umělci poprvé zahrají i v historických vodojemech
JazzFestBrno se vrací do Brna ve znamení oslav čtvrtstoletí své existence. Na 25. ročník si pořadatelé připravili program plný hvězd jazzové i příbuzné hudby. Návštěvníci se tak mohou těšit na jména...
Jak jsem ho viděl, hned mi to naskočilo. Jů a Hele se zrodili z náhody a tajemství
Psal se rok 1980 a nabídka pro děti v tehdejší televizi vypadala asi tak lákavě jako školní jídelna v pátek odpoledne. Sami zaměstnanci se rozhodli dát víkendovému vysílání injekci energie. A protože...
Bolest i touha, nebe je rudý. Načeva znovu vydává své přelomové album na vinylu
Po třiceti letech od vydání mají fanoušci Moniky Načevy možnost opatřit si vůbec poprvé na vinylu její přelomové album Nebe je rudý. Ve spolupráci s producentem Janem P. Muchowem a spisovatelem...
Lákavé 46. Smetanovské dny: hudba, umění a inspirace
Tradiční mezioborový festival Smetanovské dny se v Plzni uskuteční od 26. února do 9. dubna 2026 již po šestačtyřicáté. Pořadatelem festivalu je Plzeňská filharmonie, která ve spolupráci se svými...