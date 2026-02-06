OBRAZEM: Dědictví, Tankový prapor nebo Pelíšky. Projděte si role Miroslava Donutila

Autor:
  12:25
Herec Miroslav Donutil, rodák z Třebíče, část svého uměleckého života spjatý s brněnským divadlem Husa na provázku, slaví 7. února 75. narozeniny. Jeho herecký temperament režiséři často využívali ke komediálním rolím, ale dostával a dostává i nabídky předvést i vážnější a komplikovanější charaktery. Právníka Ulricha z Dědictví nebo zupáky z Tankového praporu či Pelíšků už mu ale nikdo neodpáře.
Bolek Polívka a Miroslav Donutil ve filmu Dědictví ve scéně na brněnské České... Miroslav Donutil, Roman Skamene, Vítězslav Jandák, Jiří Kodeš a Simona Chytrová... Jaroslav Dušek a Miroslav Donutil ve filmu Pelíšky (1999) Martin Donutil, Miroslav Donutil a Sára Donutilová v seriálu Záhadné případy... Miroslav Donutil ve filmu Grand Prix Miroslav Donutil ve filmu Atlas ptáků Miroslav Donutil Miroslav Donutil v seriálu Špunti na cestě (2022) Miroslav Donutil v krimi Vražedné stíny Boleslav Polívka, Stella Zázvorková a Miroslav Donutil ve filmu Pelíšky (1999) Natáčení osmidílného seriálu TV Nova Muži v letu s Bolkem Polívkou, Miroslavem... Miroslav Donutil v sérii Moloch

Matt Damon exkluzivně: Když točíte se Scorsesem, připadáte si jako v kostele

Polívka se poprvé ukáže na jevišti se všemi třemi syny, hra je vzpomínkou na „Pecu"

Bolek Polívka se syny (zleva) Vladimírem, Františkem a Janem

Vladimír, Jan a František, tak zní jména tří synů Bolka Polívky. Čtveřice se nyní poprvé setkává na jevišti, a to jako hlavní protagonisté představení Anděl v lihu. To Polívka věnoval svému...

Zemřela herečka Jana Brejchová, hvězda s přezdívkou česká Bardotka

Jana Brejchová

Plachá, křehká, líbezná dívenka, z níž vyrostla hvězda mezinárodního formátu. Taková byla Jana Brejchová, která zemřela po dlouhé nemoci ve věku 86 let. Hereččino úmrtí potvrdila pro iDNES.cz její...

RECENZE: Nula procent bez milosti. „Film" Melania je ryzí koncentrované zlo

Snímek z dokumentu Melania

Ani průměrné hodnocení 1,3 z 10 na serveru IMDb a výsměšné nebo rovnou znechucené glosy či recenze dokumentu o první dámě USA Melania vás nepřipraví na to, co se na plátně objektivních 104 minut...

Teď maluji nahé ženy, to je také krásné téma. František Skála se cítí forever young

V sérii nazvané Skládaná industrie František Skála úmyslně omezuje vlastní...

Výtvarník, ilustrátor, scénograf, hudebník ale i performer. Renesanční člověk František Skála slaví 7. února významné životní jubileum. Ve svých 70 letech cítí duchem stále mladý a podle svých slov...

Kupiče mám, pro obraz s Trumpem přijeli až z Kuvajtu. Ivan Mládek baví i jako malíř

Ivan Mládek

„I svými obrazy se snažím především pobavit,“ říká hudební skladatel, textař, scenárista, hráč na banjo a zpěvák Ivan Mládek. Jeho písničky zná v Česku asi každý. Hit Jožin z bažin prorazil...

KVÍZ: Major Šebek, poručík Troník, Nikola Šuhaj. Jak dobře znáte filmy Miroslava Donutila?

Hostem pořadu Rozstřel je herec Miroslav Donutil.

Major Šebek z Pelíšků, sepisující děckám jídelníček, šišlající poručík Troník z Černých baronů, nadporučík Růžička z Tankového praporu, ale také Nikola Šuhaj, distingovaný právník doktor Ulrich z...

vydáno 7. února 2026

Devadesát milionů korun pro Vyšehrad Dvje. A tři stovky pro návrat Vorlovy Vejšky

Záběr z filmu Vyšehrad Dvje

Karavan, Otec a Sbormistr mají na sobotním udílení cen české filmové kritiky nejvíce šancí. Ale diváci z bezmála devadesáti loňských novinek volili nejčastěji jadrnou fotbalovou komedii Vyšehrad...

6. února 2026  16:15

Jako Oscar. Pražská galerie Signal Space získala prestižní ocenění Inavation Award

Galerie digitálního umění Signal Space získala prestižní mezinárodní ocenění...

Galerie digitálního umění Signal Space získala prestižní mezinárodní ocenění Inavation Awards. To je v kulturních kruzích považováno za ekvivalent amerických Oscarů. Porota Signal Space zařadila mezi...

6. února 2026  14:55

Udělejte si při sportu v hlavě diskotéku, láká trojka Poláková, Adamczyk a Cina

Ťupíci se složení (zleva): Jan Cina, Bára Poláková, Marek Adamczyk

Ve spolupráci s Českým olympijským výborem natočilo pěvecko-herecké trio Ťupíci ve složení Bára Poláková, Marek Adamczyk a Jan Cina oficiální olympijský song Poď si 2.0, kterým posílají podporu a...

6. února 2026

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Hostem pořadu Rozstřel je herec Maxmilián Kocek, představitel vraha Straky v...

Maxmilián Kocek, který v seriálu Metoda Markovič: Straka ztvárnil spartakiádního vraha, přiznává, že reakce diváků na jeho výkon jsou často fyzicky nepříjemné – a právě to považuje za důkaz, že jeho...

6. února 2026

Vy staří bílí muži, vaše jména vidíme u Epsteina, zastal se Billie Eilish její bratr

Billie Eilish a Finneas s Grammy za píseň roku (Los Angeles, 1. února 2026)

Bratr Billie Eilish se zastal zpěvačky před „mocnými bílými muži“, které podle něj rozhněval její proslov na nedělním předávání hudebních cen Grammy. Čerstvá držitelka ocenění za píseň roku...

6. února 2026  8:58

Do Brna se vrací Jazzfest, umělci poprvé zahrají i v historických vodojemech

Mark Turner (JazzFestBrno 2016, 11. 4., Sono Centrum)

JazzFestBrno se vrací do Brna ve znamení oslav čtvrtstoletí své existence. Na 25. ročník si pořadatelé připravili program plný hvězd jazzové i příbuzné hudby. Návštěvníci se tak mohou těšit na jména...

6. února 2026  8:55

Jak jsem ho viděl, hned mi to naskočilo. Jů a Hele se zrodili z náhody a tajemství

JŮ A HELE. Plyšáka Jů mluví Jiří Lábus, plyšáka Hele Ota Jirák.

Psal se rok 1980 a nabídka pro děti v tehdejší televizi vypadala asi tak lákavě jako školní jídelna v pátek odpoledne. Sami zaměstnanci se rozhodli dát víkendovému vysílání injekci energie. A protože...

6. února 2026

Bolest i touha, nebe je rudý. Načeva znovu vydává své přelomové album na vinylu

Zpěvačka Monika Načeva

Po třiceti letech od vydání mají fanoušci Moniky Načevy možnost opatřit si vůbec poprvé na vinylu její přelomové album Nebe je rudý. Ve spolupráci s producentem Janem P. Muchowem a spisovatelem...

5. února 2026  16:16

Lákavé 46. Smetanovské dny: hudba, umění a inspirace

Violistka Julia Turnovsky

Tradiční mezioborový festival Smetanovské dny se v Plzni uskuteční od 26. února do 9. dubna 2026 již po šestačtyřicáté. Pořadatelem festivalu je Plzeňská filharmonie, která ve spolupráci se svými...

5. února 2026  14:41

