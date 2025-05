Chtěli ze mě udělat slovenského prezidenta, vzpomíná Miroslav Donutil

A protože se čas od času nabízí různé pozice i známým umělců, vzpomíná Miroslav Donutil, jak během kariéry dostal několik nabídek – a nejen z Česka. „Nabízeli mi místo senátora, ministra i poslance. A kdysi dokonce i prezidenta Slovenska, když tam vládl pan Schuster. Byla to recese, ale myslím, že ji tehdy někdo mohl brát i vážně,“ vzpomíná s úsměvem.

Umění říkat ne se podle Miroslav Donutila herec musí naučit ideálně co nejdřív, sám k tomu byl veden už od mladých let. „V Divadle Husa na provázku mě režiséři naučili, že máme dělat jen to, o čem jsme přesvědčeni... Díky nim jsem tehdy dokázal odmítnout třeba film Únos Moravanky. A dobře jsem udělal. Jeden z produkčních mi tehdy řekl: ‚Už si tady neškrtnete‘. Za měsíc přišla nabídka od Juraje Herze.“

A jakou roli při takovém rozhodování sehrává honorář? Peníze podle Donutila nejsou všespásné – ačkoliv jedním dechem dodává, že otázka složenek je v herecké profesi často silnější než umělecké ambice a je to zcela pochopitelné. „Ne všichni herci si můžou dovolit vybírat. Já jsem se vždycky snažil brát jen věci, které mi dávaly smysl. Nekonečné seriály jsem odmítal, i když jich pár přišlo. Třeba Doktor Martin, toho jsem původně také nechtěl. Ale producent Šlajer mě přesvědčil a ukázalo se, že měl pravdu.“

Role prezidenta v Molochu pro Miroslava Donutila představovala výzvu i zodpovědnost. „Tlak cítím u každé role. Ale tady navíc hrajete hlavu státu, to není jen tak. A začíná to rovnou atentátem,“ naráží na klíčovou scénu prvního dílu série. Podobnosti s nedávnými útoky na Roberta Fica či Donalda Trumpa vnímá jako znepokojivé. „V těchto případech to byli asi činy motivované jednotlivci, nevedeni stavem společnosti, ale dějiny určitě znají atentáty, které nebyly náhodné.“

Přestože postava, kterou v Molochu ztvárnil, nenese přímou podobnost s žádným konkrétním prezidentem, Donutil přiznává: „Některé momenty si můžete přiřadit ke konkrétním jménům, ale Petr Pavel se do té role určitě nepromítl.“

Když už mluvíme o prezidentování, nabízí se i otázka, koho by si rád Donutil skutečně zahrál z českých prezidentů, načež odpovídá trefnými karikaturami všech tří bývalých.

Velkou radost by v tuto chvíli Donutilovi udělal film, ve kterém by se na plátně sešla celá slavná herecká parta z jeho let na JAMU. „Bolek Polívka, Jana Švandová, Eliška Balzerová, Pavel Zedníček… Vždycky jsme snili, že něco natočíme spolu. Zatím to nevyšlo, ale možná se blýská na lepší časy. Mluvilo se o filmu, kde bychom se setkali aspoň tři – já, Bolek a Zedníček, tak uvidíme.“

A co současná česká kinematografie? Donutil patří mezi optimisty. „Točí se u nás skvělé i slabší filmy, jako všude. Ale na ty dobré můžeme být pyšní. Moloch je podle mě výjimečný projekt – režisér Lukáš Hanulák a kameramanka Veronika Donutková odvedli fantastickou práci. Teaser viděli moji kamarádi a ptali se, kde jsme točili v Americe. A já říkal: Ne, to je Česko.“