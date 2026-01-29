„No jistěé!“ pořvávali na něj. Jak se zrodily Donutilovy slavné role a hlášky

Pelíšky
Jako syn důstojníka, soudce u vojenského soudu, se musel sžít s častým stěhováním. Z Třebíče putovala rodina Donutilových do Tišnova, odtud do Vyškova, do Znojma a nakonec do Brna. Když Miroslav Donutil v pubertě snil o botách, jaké nosil Elvis Presley, jeho tatínek to nevěděl a místo nich mu dal vysoké boty s kožíškem. „Když jsem krabici otevřel a málem omdlel, podíval jsem se na tátu, který pronesl větu: Ty jsou, co? Zmohl jsem se jen na jedno: Díky, táto...“ Historka se s odstupem třiceti let a něco propsala do scénáře filmu Pelíšky.
Jako politruk Troník skloubil dva odpozorované lidi. A sice důstojníka, který na vojně cepoval jeho spolužáky Zedníčka, Skopala a Bartošku. Šišlání zas odpozoroval od jistého diplomata.