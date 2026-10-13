Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Mirko milá, dávám 100 %. Strach, Zelenka či Vetchý přejí Spáčilové k narozeninám

Autor:
  12:00
Naši přední režiséři i herci natočili pro Mirku Spáčilovou osobní blahopřání k jejím sedmdesátinám. Osobně míněné zdravice od osobností českého filmu, jejichž kariéry recenze naší kritičky doprovázejí, si můžete pustit ve videu, či přečíst v textu níže. Přispěli Jiří Strach, Zdeněk Zelenka, Ondřej Vetchý, Petr Zelenka či Jan Hřebejk a přidávají se tak ke gratulacím od redakcí iDNES.cz a MF DNES.
Mirka Spáčilová slaví sedmdesátku, gratulují jí přední režiséři i herci
Režisér a scenárista Zdeněk Zelenka v kulturním magazínu Za scénou.
Jiří Strach
Generál ve výslužbě Karel Řehka kandiduje na Plzeňsku do senátu. Součástí jeho kampaně jsou i debaty s hercem Ondřejem Vetchým. Jednou ze zastávek neformálního setkání byl Ranč Šídlovák. (24. září 2026)
13 fotografií

Až se ti jednou před očima promítne celý tvůj život, přijde Mirka Spáčilová a udělí šedesát procent. Tak to bude velká pochvala.

Filmová kritička a dlouholetá redaktorka iDNES.cz a MF DNES, která v úterý 13. října slaví sedmdesáté narozeniny, má už dlouhé roky svůj vlastní vtip. I to vypovídá o tom, jak velkým fenoménem je nejen na poli filmové kritiky, ale žurnalistiky obecně.

Jen na našem webovém portálu iDNES.cz dosud publikovala přes 14 tisíc článků. Vedle recenzí i komentáře, rozhovory, reportáže či glosy.

Mirka Spáčilová slaví sedmdesátku, na iDNES.cz publikovala už přes 14 tisíc článků

Její přínos kulturní žurnalistice ocenili letos v létě i šéfové karlovarského festivalu, když jí za dlouholetou podporu v naplněném Velkém sále hotelu Thermal předali cenu. Festival si vedle každoroční práce váží i jejího postoje v 90. letech, kdy referovala o kauze Zlatý Golem, tedy neúspěšné snaze sebrat Karlovým Varům áčkovou akreditaci.

V dnešním čím dál více fragmentovaném světě a rozbouřené záplavě filmové a televizní produkce se podle jejích recenzí nadále řídí čtenáři, pro něž jsou její názory a ostré pero pevným majákem a jasným názorem, se kterým buď mohou souhlasit, či se vůči němu vymezit.

Tak všechno nejlepší, Mirko! A těšíme se na další recenzi!

Cos to zase napsala, Mirino!? Oceněná Spáčilová vzpomíná na Bartošku i válku festivalů

Zdeněk Zelenka, režisér

Režisér a scenárista Zdeněk Zelenka v kulturním magazínu Za scénou.

„A co špirky? Vyberete si hned?“ Málokdo ví, že tuhle repliku mi
v roce 1993 ve filmové pohádce Nesmrtelná teta sehrála jistá novinářka jménem Mirka Spáčilová.

Pravda, byla to role malá. Na Českého lva by to za vedlejší roli asi nebylo. Ale jak by asi nějaký jiný kritik napsal: „V malé roli zazářil utajený talent českého herectví.“ A měl by pravdu, Mirka je opravdu velký talent. Sice v úplně jiném oboru než v herectví, ale v tom svém oboru, v oboru filmové kritiky, je pro mě už pětatřicet let hvězdou zářící. Ano, pětatřicet let. Tak dlouho se známe, tak dlouho se rádi vídáme, tak dlouho spolu rádi vínko popíjíme, tak dlouho si při každém přípitku přejeme hlavně zdraví a štěstí.

Nejinak je tomu i teď, Mirko, v den tvého významného jubilea. Takže připíjím hlavně na zdraví tvé, ale také na zdraví tvého manžela Dušana, dcery Terezky a tvých vnoučat. Jsem rád, že jsem tě před těmi pětatřiceti lety poznal, jsem rád, že jsme přáteli, a doufám, že mi zas někdy nějakou drobnou roličku sehraješ. Ty si toho Českého lva prostě zasloužíš.

Jiří Strach, režisér

Jiří Strach

Mirko milá, chtěl jsem ti popřát všechno nejlepší k tvým krásným narozeninám. Strašně jsem přemýšlel, jaký ti dát dárek. A pak jsem si řekl: Ta holka všechno má. Ona je hezká.

Ona je inteligentní.

Ona je charismatická.

Ona umí psát.

Ona umí vlastně všechno.

Já ji nemám čím překvapit.

Ale na jednu věc jsem přece jenom přišel.

Mirko milá, já bych ti k tvým sedmdesátým narozeninám chtěl dát 100 procent.

Já vím, že tys mi maximálně dala osmdesát pět. Za Anděla Páně. Jinak to je tak šedesát pět, šedesát... Podle toho, jak se zrovna vyspíš.

Ale dát někomu sto procent... Zkus to někdy. Nějakému českému filmu.

Třeba...

... mému.

Všechno nejlepší, pán Bůh ať ti žehná, holčičko, mám tě moc rád.

Ondřej Vetchý, herec

Generál ve výslužbě Karel Řehka kandiduje na Plzeňsku do senátu. Součástí jeho...

Milá Mirečko, moc tě zdravím. Dovol, ať se připojím k tvým drahým kolegům, co tě milují a takto na tebe myslí. Všechno nejlepší k tvým narozeninám. Uvědomil jsem si, že jsme spolu strávili celý náš profesní život. Chci ti poděkovat, že co jsi napsala, se v drtivé většině blížilo skutečnosti. I když to nebylo lichotivé, tak jsem to musel uznat. Tak ti za ten tvůj talent děkuji, že jsi se nikdy nezpronevěřila. Až na malinké výjimky, ale to jsme si řekli, což jsem také ocenil. Moc ti děkuju, Mirečko a posílám ti pusinku.

Petr Zelenka, režisér

Petr Zelenka je český dramatik, scenárista a režisér

Mirko, všechno nejlepší k sedmdesátinám. Ať ti to píše a ještě zkritizuješ jednu celou nastupující filmařskou generaci. A ať si ještě někde zahraješ, protože tvoje herecká kariéra byla zatím chudá. To ti přeji já i moje žena Klára. Já na narozkách nebudu, protože jsem ve Varšavě v porotě a taky to tam všechno zkritizuju. Tak se měj hezky!

Jan Hřebejk, režisér

Jan Hřebejk

Ahoj Mirko, k tvému jubileu ti přeji jen to dobré. A zároveň ti chci pogratulovat, protože ty jsi se stala synonymem svého oboru. Kdyby se většiny lidí v této zemi zeptali, jestli znají nějakého filmového kritika, tak první, koho budou jmenovat, jsi ty. Klobouk dolů. Tak ať se ti daří.

Jiří Lábus, herec

Jiří Lábus načetl audioknihu H2O a tajná vodní mise

Známe se spoustu let, já jsem jen o šest let starší. Její recenze dost pravidelně čtu a musím přiznat, že jsou v mnoha případech velmi trefné. Takže jí přeji, aby viděla jen samé krásné filmy.

Vstoupit do diskuse (8 příspěvků)

Nejčtenější

Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase

Jiří Štěpnička (Praha, 27. února 2020)

Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla ztvárnil desítky rolí, jeho hlasem mluvil v českém znění Harrison Ford či Michael Douglas. Jeho...

Izraelská Guernica. V Praze jsou k vidění obrazy ukazující masakry v režii Hamásu

Zoya Cherkassky: Znásilněná a poražená

Zoya Cherkassky se nikdy nebála kritizovat izraelskou společnost, ať už se jednalo o diskriminaci imigrantů ze SSSR nebo přístup k Palestincům. Svou asi nejslavnější sérii vytvořila v reakci na...

Obrovský propadák Toma Cruise. Digger může prodělat až 150 milionů dolarů

Plakát k filmu Digger s Tomem Cruisem v hlavní roli

Nový film Toma Cruise měl být jedním z velkých titulů letošní filmové sezony, místo toho se z něho stal nepříjemný propadák. Snímek Alejandra G. Iñárritua zklamal po prvním víkendu v kinech i u...

Zemřel herec Miloslav Kopečný, vekslák Slepejš z filmu Bony a klid. Bylo mu 82 let

K Miloši Kopečnému neodmyslitelně patří role veksláka ve filmu Bony a klid z...

Ve věku 82 zemřel herec Miloslav Kopečný, rodák z Třebíče. Jeho nejznámější postava byl šmelinář s přezdívkou Slepejš z filmu Bony a klid režiséra Víta Olmera. Hrál i ve volném pokračování Bony a...

Národnost spisovatel. Nejkratší židovský vtip vypráví vnuk Arnošta Lustiga

Premium
Velký bojovník. Spisovatel Arnošt Lustig se nikdy nevzdával, ani v...

Jako kluk chodil raději do kina nebo s kamarády z legrace plašit milenecké dvojice v parku než na hodiny houslí a náboženství, jako spisovatel se k vlastnímu údivu dostal až do školních osnov....

Písničkář Vlasta Redl ruší koncerty, důvodem jsou vážné zdravotní problémy

Koncert Vlasty Redla v Semilech (12. září 2026)

Nepříliš dobrou zprávu přinesly facebookové stránky muzikantského svéráze Vlasty Redla. Kvůli blíže nespecifikovaným zdravotním problémům byl písničkář nucen zrušit všechny plánované koncerty až do...

13. října 2026  12:40

Mirko milá, dávám 100 %. Strach, Zelenka či Vetchý přejí Spáčilové k narozeninám

Mirka Spáčilová slaví sedmdesátku, gratulují jí přední režiséři i herci

Naši přední režiséři i herci natočili pro Mirku Spáčilovou osobní blahopřání k jejím sedmdesátinám. Osobně míněné zdravice od osobností českého filmu, jejichž kariéry recenze naší kritičky...

13. října 2026

Bylo jasné, že si Johnny Depp pojede to svoje. Herec se nyní hlásí jako Ebenezer

Johnny Depp překvapil fanoušky jako Ebenezer na Comic Conu v San Diegu.

Existují lidé, kteří nemají rádi Vánoce. A pak ti, kteří je přímo nenávidí. Mezi nimi vyniká jistý Ebenezer Scrooge. Nová adaptace Vánoční koledy spisovatele Charlese Dickense s Johnnym Deppem v...

13. října 2026  10:37

Ve věku 34 let zemřel herec RJ Mitte, proslavil se v seriálu Breaking Bad

RJ Mitte (2015)

Ve věku 34 let zemřel americký herec RJ Mitte. Byl známý především svou rolí v seriálu Breaking Bad (Perníkový táta). S informací přišel server Deadline.

13. října 2026  8:39

Mirka Spáčilová slaví sedmdesátku, na iDNES.cz publikovala už přes 14 tisíc článků

Filmová kritička iDNES.cz a MF DNES Mirka Spáčilová v diskusním pořadu Rozstřel...

Filmová kritička a novinářka MF DNES a iDNES.cz Mirka Spáčilová slaví 70. narozeniny. Bývalá šéfka kulturní rubriky stále patří i k nejpilnějším autorům, na portálu iDNES.cz už publikovala přes 14...

13. října 2026

Veřejné loučení s hercem Jiřím Štěpničkou. Kdy lidé mohou položit květiny k rakvi

Jiří Štěpnička (Praha, 27. února 2020)

S hercem Jiřím Štěpničkou se lidé budou moci rozloučit v úterý 20. října v Národním divadle v Praze. Veřejnost bude mít možnost vstoupit do divadla od 10:30 a položit květiny k rakvi. Štěpnička...

12. října 2026  19:24

Český úspěch ve Frankfurtu? Ideálně by z něj měli těžit všichni, přemýšlí Banga

Premium
Patrik Banga na křtu své knihy Skutečná cesta ven (4. listopadu 2022)

Ten zájem čtenářů si u nás neumíme představit, hlásí přímo z frankfurtského literárního veletrhu spisovatel Patrik Banga. Jaký měl program a co všechno může česká literatura z této události vytěžit,...

12. října 2026

RECENZE: Japonské Máslo je překvapivě chutné čtení o ženských stereotypech

Román Máslo japonské spisovatelky Asako Juzuki (Host, 2026).

Tři mrtví muži, miliony jenů a žena, která miluje dobré jídlo. To je ve zkratce román Máslo japonské spisovatelky Asako Juzuki, která se inspirovala skutečným případem. Kriminální zápletka je ovšem...

12. října 2026  14:30

Cruisův Digger bude ještě větší propadák, film může prodělat až 245 milionů dolarů

Tom Cruise ve filmu Digger

Digger s Tomem Cruisem v hlavní roli se může bohužel zařadit mezi největší komerční propadáky filmové historie. Ještě větší než se původně čekalo. Podle zdrojů obeznámených s produkcí by ekologická...

12. října 2026  11:59

Neustoupím. Chci naplnění dohody, kterou děda uzavřel s Prahou, říká vnučka Muchy

Premium
Jarmila Mucha Plocková

Jaké to je, dozvědět se v jednadvaceti letech, že jste nemanželskou dcerou spisovatele Jiřího Muchy a vnučkou slavného malíře Alfonse Muchy? „Bylo to tuším na svatbě saxofonisty Felixe Slováčka,“...

12. října 2026  9:50

RECENZE: Kdo má rozhodovat o výchově? Rodiče, nebo instituce? ptá se Fjord

Hrdinové filmu Fjord

Ač by se zprvu zdá jasné, na čí straně bude vítěz Cannes stát, Fjord rozhodně není černobílý a nutí diváka, aby měnil své postoje. Rodiče, jež hrají Renate Reinsve a Sebastian Stan coby rodilá Norka...

12. října 2026  9:44

Pátráme po Vraždě Jana Zrzavého. Národní galerie se pídí po majiteli obrazu

Jan Zrzavý

Národní galerie Praha kvůli přípravě výstavy hledá obraz Jana Zrzavého Vražda z roku 1918. Olej na plátně o rozměrech 40 krát 40 centimetrů je v soukromých rukou.

12. října 2026  8:33

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.