Až se ti jednou před očima promítne celý tvůj život, přijde Mirka Spáčilová a udělí šedesát procent. Tak to bude velká pochvala.
Filmová kritička a dlouholetá redaktorka iDNES.cz a MF DNES, která v úterý 13. října slaví sedmdesáté narozeniny, má už dlouhé roky svůj vlastní vtip. I to vypovídá o tom, jak velkým fenoménem je nejen na poli filmové kritiky, ale žurnalistiky obecně.
Jen na našem webovém portálu iDNES.cz dosud publikovala přes 14 tisíc článků. Vedle recenzí i komentáře, rozhovory, reportáže či glosy.
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Mirka Spáčilová slaví sedmdesátku, na iDNES.cz publikovala už přes 14 tisíc článků
Její přínos kulturní žurnalistice ocenili letos v létě i šéfové karlovarského festivalu, když jí za dlouholetou podporu v naplněném Velkém sále hotelu Thermal předali cenu. Festival si vedle každoroční práce váží i jejího postoje v 90. letech, kdy referovala o kauze Zlatý Golem, tedy neúspěšné snaze sebrat Karlovým Varům áčkovou akreditaci.
V dnešním čím dál více fragmentovaném světě a rozbouřené záplavě filmové a televizní produkce se podle jejích recenzí nadále řídí čtenáři, pro něž jsou její názory a ostré pero pevným majákem a jasným názorem, se kterým buď mohou souhlasit, či se vůči němu vymezit.
Tak všechno nejlepší, Mirko! A těšíme se na další recenzi!
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Zdeněk Zelenka, režisér
„A co špirky? Vyberete si hned?“ Málokdo ví, že tuhle repliku mi
v roce 1993 ve filmové pohádce Nesmrtelná teta sehrála jistá novinářka jménem Mirka Spáčilová.
Pravda, byla to role malá. Na Českého lva by to za vedlejší roli asi nebylo. Ale jak by asi nějaký jiný kritik napsal: „V malé roli zazářil utajený talent českého herectví.“ A měl by pravdu, Mirka je opravdu velký talent. Sice v úplně jiném oboru než v herectví, ale v tom svém oboru, v oboru filmové kritiky, je pro mě už pětatřicet let hvězdou zářící. Ano, pětatřicet let. Tak dlouho se známe, tak dlouho se rádi vídáme, tak dlouho spolu rádi vínko popíjíme, tak dlouho si při každém přípitku přejeme hlavně zdraví a štěstí.
Nejinak je tomu i teď, Mirko, v den tvého významného jubilea. Takže připíjím hlavně na zdraví tvé, ale také na zdraví tvého manžela Dušana, dcery Terezky a tvých vnoučat. Jsem rád, že jsem tě před těmi pětatřiceti lety poznal, jsem rád, že jsme přáteli, a doufám, že mi zas někdy nějakou drobnou roličku sehraješ. Ty si toho Českého lva prostě zasloužíš.
Jiří Strach, režisér
Mirko milá, chtěl jsem ti popřát všechno nejlepší k tvým krásným narozeninám. Strašně jsem přemýšlel, jaký ti dát dárek. A pak jsem si řekl: Ta holka všechno má. Ona je hezká.
Ona je inteligentní.
Ona je charismatická.
Ona umí psát.
Ona umí vlastně všechno.
Já ji nemám čím překvapit.
Ale na jednu věc jsem přece jenom přišel.
Mirko milá, já bych ti k tvým sedmdesátým narozeninám chtěl dát 100 procent.
Já vím, že tys mi maximálně dala osmdesát pět. Za Anděla Páně. Jinak to je tak šedesát pět, šedesát... Podle toho, jak se zrovna vyspíš.
Ale dát někomu sto procent... Zkus to někdy. Nějakému českému filmu.
Třeba...
... mému.
Všechno nejlepší, pán Bůh ať ti žehná, holčičko, mám tě moc rád.
Ondřej Vetchý, herec
Milá Mirečko, moc tě zdravím. Dovol, ať se připojím k tvým drahým kolegům, co tě milují a takto na tebe myslí. Všechno nejlepší k tvým narozeninám. Uvědomil jsem si, že jsme spolu strávili celý náš profesní život. Chci ti poděkovat, že co jsi napsala, se v drtivé většině blížilo skutečnosti. I když to nebylo lichotivé, tak jsem to musel uznat. Tak ti za ten tvůj talent děkuji, že jsi se nikdy nezpronevěřila. Až na malinké výjimky, ale to jsme si řekli, což jsem také ocenil. Moc ti děkuju, Mirečko a posílám ti pusinku.
Petr Zelenka, režisér
Mirko, všechno nejlepší k sedmdesátinám. Ať ti to píše a ještě zkritizuješ jednu celou nastupující filmařskou generaci. A ať si ještě někde zahraješ, protože tvoje herecká kariéra byla zatím chudá. To ti přeji já i moje žena Klára. Já na narozkách nebudu, protože jsem ve Varšavě v porotě a taky to tam všechno zkritizuju. Tak se měj hezky!
Jan Hřebejk, režisér
Ahoj Mirko, k tvému jubileu ti přeji jen to dobré. A zároveň ti chci pogratulovat, protože ty jsi se stala synonymem svého oboru. Kdyby se většiny lidí v této zemi zeptali, jestli znají nějakého filmového kritika, tak první, koho budou jmenovat, jsi ty. Klobouk dolů. Tak ať se ti daří.
Jiří Lábus, herec
Známe se spoustu let, já jsem jen o šest let starší. Její recenze dost pravidelně čtu a musím přiznat, že jsou v mnoha případech velmi trefné. Takže jí přeji, aby viděla jen samé krásné filmy.