Dlouholetá novinářka iDNES.cz a MF DNES Mirka Spáčilová dostala v neděli společně s dlouholetou novinářkou Práva Věrou Míškovou jako vůbec první osobnosti z profese speciální ocenění od karlovarského festivalu. Vedení filmové přehlídky jim tím vyjádřilo vděk nejen za roky práce, ale i za pokrývání kauzy z poloviny 90. let, kdy se MFF Karlovy Vary musel přetahovat o akreditaci s konkurenčním Zlatým golemem.
Udělala ti ta cena radost?
Udělala.
Kryštof Mucha při předávání vzpomněl na slova Jiřího Bartošky, který pronesl, že „bez vás by Golema neporazil“. Co přesně jste tehdy psali a jak jste kauzu střetu dvou festivalů pokrývali?
Když se objevil nápad na Zlatého golema, tak mě kontaktovala zástupkyně nového festivalu a vyprávěla mi, co všechno mají za plány. Já si to vyslechla a následně zavolala tehdejšímu mluvčímu karlovarského festivalu, kolegovi Pavlu Melounkovi, který mě zkontaktoval s Jiřím Bartoškou. S tím jsem se následně sešla a vysvětlili jsme si, co je to za nesmysl. Tehdy jsme se taky potykali, do té doby jsme se znali spíš společensky, pracovně.
Dlouho jsme situaci pokrývali, řekněme, věcně, zpravodajsky: kdo přijede sem, kdo přijede tam, jaký mají program ti, jaký oni. Pak se uskutečnil první ročník Zlatého golema, kde jeho pořadatelé sice přivezli jednu hvězdu, ale jeho návštěvnost a program byly dost ubohé, zatímco Vary se tou konkurencí vybičovaly a nabídly jeden z nejlepších ročníků. A my jsme argumentovali jak věcně, tak i dost emotivně, protože ten rozdíl tolik bil do očí, že se vlastně ani jinak psát nedalo.
Když někdy míjím ta jednotlivá stanoviště, slyším myšlenky typu „dobré ráno, Karlovy Vary“ a pak papouškované tiskové zprávy. Jako by mizeli lidi s názorem. A je přitom dobré mít na festival názor, protože jenom tím, že my jsme měli názory, jsme ty Vary posunuli před Zlatého golema.