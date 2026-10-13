Stoprocentní hodnocení si Mirka Spáčilová stále schovává pro dokonalý film, který teprve může přijít. Je ale několik snímků, kterým udělila pro ni dosud nejvyšší možné hodnocení 90 procent. Jedním z nich je film Babel od Alejandra Gonzáleze Iňárritua.
Babel je podle Spáčilové film „nevídané síly a krásy.“ Snímek z roku 2006 vypráví čtyři příběhy na různých místech světa, které propojí jediný výstřel.
„Způsob, jímž režisér vypráví, je nepojmenovatelný. Ani jedna scéna se snad nepodobá jiné. Jako by stál vedle hrdinů, pošťuchoval je k žertům i sledoval s nimi zoufalou bezmoc zbytečných tragédií; navíc do poslední chvíle hlídá tajemství několikanásobné detektivky,“ popisuje Spáčilová a doporučuje ve svém recenzi film na Oscara. Toho si nakonec Babel vysloužil jen jednoho za hudbu. Nominován byl ale na šest cen včetně nejlepšího filmu.