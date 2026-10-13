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Jubilantka Spáčilová. Podívejte se, jaké filmy hodnotila nejlépe a čemu dala nulu

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  16:00
Slavná filmová kritička Mirka Spáčilová slaví v úterý sedmdesátiny. Pro redakci iDNES.cz napsala stovky recenzí, podle kterých se můžou diváci snadněji orientovat ve filmové džungli. Je pověstná tím, že s procenty šetří. Podívejte se, kterých pět filmů ohodnotila nejvýš a kterých pět naopak skončilo s nulou.
Část 1/10

Babel (90%)

Brad Pitt ve filmu Babel

Stoprocentní hodnocení si Mirka Spáčilová stále schovává pro dokonalý film, který teprve může přijít. Je ale několik snímků, kterým udělila pro ni dosud nejvyšší možné hodnocení 90 procent. Jedním z nich je film Babel od Alejandra Gonzáleze Iňárritua.

Babel je podle Spáčilové film „nevídané síly a krásy.“ Snímek z roku 2006 vypráví čtyři příběhy na různých místech světa, které propojí jediný výstřel.

„Způsob, jímž režisér vypráví, je nepojmenovatelný. Ani jedna scéna se snad nepodobá jiné. Jako by stál vedle hrdinů, pošťuchoval je k žertům i sledoval s nimi zoufalou bezmoc zbytečných tragédií; navíc do poslední chvíle hlídá tajemství několikanásobné detektivky,“ popisuje Spáčilová a doporučuje ve svém recenzi film na Oscara. Toho si nakonec Babel vysloužil jen jednoho za hudbu. Nominován byl ale na šest cen včetně nejlepšího filmu.

Z filmu Ve stínu - Ivan Trojan
Mirka Spáčilová přebírá cenu od karlovarského festivalu za dlouholetou profesní podporu (5. července 2026).
Brad Pitt ve filmu Babel
Ivan Trojan při natáčení filmu Ve stínu
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