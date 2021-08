VIDEO: V Minutě věčnosti hrají jen dva herci. Langmajer a Babišová

„Kdyby jsi mohl něco změnit, co by to bylo?“ zní teaserem k filmu Minuta věčnosti. Hrají v něm jen dva herci - Jiří Langmajer a Martina Babišová. Třetí roli pak podle režiséra Rudolfa Havlíka ve filmu ztvárnil Island, na kterém film vznikal.