Zpátky do světa kostiček. Vzniká další Minecraft film, první utržil miliardu dolarů

Filmová adaptace nejslavnější videohry Minecraft se v kinech stala naprostou senzací. Po prvním víkendu film utržil 162 milionů dolarů v USA a 312 milionů dolarů celosvětově. Tento úspěch lze přičítat především obrovské popularitě u mladšího publika.
Film měl premiéru v českých kinech 3. dubna a na nejvyšších příčkách sledovanosti se držel celé jaro. Americký týdeník Variety uvedl, že snímek celosvětově utržil 957 milionů dolarů. Jedná se tak o druhý nejvýdělečnější film letošního roku po snímku Lilo & Stitch, který vydělal 1,03 miliardy.
Super Spicy! zpívá Jack Black. Skladba z filmového Minecraftu je nejkratší hit vůbec
Konkrétní podrobnosti o pokračování filmu však podle autorů zůstávají doslova pod povrchem. Podle informací týdeníku Variety se má režie opět chopit Jared Hess, scénář znovu napíše s Chrisem Galletou.
První filmový Minecraft sleduje skupinku přátel v čele s hlavní postavou Stevem, kterého ztvárnil kalifornský komik Jack Black. Hrdinové se potýkají s běžným životem, když se zničehonic ocitnou ve světě Overworld. Musí se zde naučit, jak v kostičkovém světě fungovat a přežít. Společně se pak pokusí zastavit královnu Malgoshu před jeho ovládnutím.
RECENZE: Nic horšího už dlouho nebylo. Film Minecraft je absolutní propadák
Navzdory tomu, že film trhal žebříčky výdělků, u kritiků velmi oceněný nebyl. Kromě celkové bizarnosti a otřesných hereckých výkonů vytýkají filmu také absenci jakékoli dějové linie nebo humoru. Britský list The Guardian dokonce napsal, že film „působí jako jedna velká snaha vydělat peníze.“