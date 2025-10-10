Zpátky do světa kostiček. Vzniká další Minecraft film, první utržil miliardu dolarů

Film podle nejprodávanější videohry všech dob se dočká pokračování. Snímek Minecraft 2 je nyní v přípravě, premiéra v kinech je naplánovaná na 23. července 2027, jak oznámila ve čtvrtek společnost Warner Bros. Studio tak dalo zelenou pokračování populárního filmu, který vydělal téměř miliardu dolarů.
Filmová adaptace nejslavnější videohry Minecraft se v kinech stala naprostou senzací. Po prvním víkendu film utržil 162 milionů dolarů v USA a 312 milionů dolarů celosvětově. Tento úspěch lze přičítat především obrovské popularitě u mladšího publika.

Film měl premiéru v českých kinech 3. dubna a na nejvyšších příčkách sledovanosti se držel celé jaro. Americký týdeník Variety uvedl, že snímek celosvětově utržil 957 milionů dolarů. Jedná se tak o druhý nejvýdělečnější film letošního roku po snímku Lilo & Stitch, který vydělal 1,03 miliardy.

Konkrétní podrobnosti o pokračování filmu však podle autorů zůstávají doslova pod povrchem. Podle informací týdeníku Variety se má režie opět chopit Jared Hess, scénář znovu napíše s Chrisem Galletou.

První filmový Minecraft sleduje skupinku přátel v čele s hlavní postavou Stevem, kterého ztvárnil kalifornský komik Jack Black. Hrdinové se potýkají s běžným životem, když se zničehonic ocitnou ve světě Overworld. Musí se zde naučit, jak v kostičkovém světě fungovat a přežít. Společně se pak pokusí zastavit královnu Malgoshu před jeho ovládnutím.

Navzdory tomu, že film trhal žebříčky výdělků, u kritiků velmi oceněný nebyl. Kromě celkové bizarnosti a otřesných hereckých výkonů vytýkají filmu také absenci jakékoli dějové linie nebo humoru. Britský list The Guardian dokonce napsal, že film „působí jako jedna velká snaha vydělat peníze.“

