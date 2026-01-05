Milovníci Metody Markovič odpočítávají poslední dny. Kdy začne série o Strakovi?

Kriminální minisérie Metoda Markovič: Straka staví na úspěchu předchozího seriálu o pátrání po vrahovi Ladislavu Hojerovi. A laťku má nastavenou hodně vysoko. Stejně jako Metoda Markovič: Hojer je i nová série postavená na skutečném případu, tentokrát spartakiádního vraha. Jak se povedla, mohou fanoušci true crime žánru zjišťovat od 9. ledna 2026.
Hosty pořadu Rozstřel jsou scénárista Jaroslav Hruška a producent Lukáš Mráček. Diskutují o novém seriálu "Metoda Markovič: Spartakiádní vrah". Moderuje Monika Zavřelová. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Maxmilián Kocek v hlavní roli seriálu Sex O’Clock
Tým vyšetřovatelů ze série Metoda Markovič: Hojer
Šestidílná minisérie Metoda Markovič: Straka přináší blízký pohled do zákulisí vyšetřování nejznámějšího kriminálního případu 80. let. V Praze tehdy řádil sériový vrah mladých žen. Počínal si chladnokrevně, byl organizovaný, nenápadný a nepochybně ho hnal sadisticky deformovaný sexuální pud. Psal se rok 1985 a do hlavního města Československa mířily tisíce cvičenek na spartakiádu.

Metoda Markovič: Straka

Kde ji sledovat: OnePlay
Počet dílů: 6
Kdy startuje 1. díl: v pátek 9. ledna 2026
Další díly: vždy v pátek po týdnu

Úspěchy Metody Markovič: Hojer

Skutečný případ se vyšetřovateli Jiřímu Markovičovi dostal na stůl až poté, co se ukázalo, že první vražda nebyla osamoceným činem. Měl tehdy za sebou dopadení jiného sadistického zabijáka žen, Ladislava Hojera.

Právě jemu je věnována předchozí minisérie Metoda Markovič: Hojer, která sbírala ceny i potlesk diváků. Hojerovská série zvítězila v hlavní soutěži mezinárodního festivalu Serial Killer a pobrala tři České lvy. Mimo jiné za hlavní roli, v níž se jako titulní vyšetřovatel představil herec Jiří Lněnička. Lva za vedlejší roli získal Petr Uhlík, který hrál Hojera.

Změny v seriálu Metoda Markovič: Straka

Srovnání seriálů Metoda Markovič
Metoda Markovič: HojerMetoda Markovič: Straka
Rok vzniku 20232025
PlatformaVoyo, v září 2025 TV NovaOnePlay
Počet dílů66
RežiePavel SoukupTomáš Pavlíček, Jan Vejnar
ScénářJaroslav HruškaJaroslav Hruška
V hlavní roliPetr LněničkaPetr Lněnička
Vedlejší rolePetr Uhlík (Hojer)Maxmilián Kocek (Straka)

V druhém seriálu ale Lněničkovi sekunduje nový herecký kolega – Maxmilián Kocek coby představitel mladičkého vraha Straky. Neměnil se jen hlavní antihrdina, ale také část realizačního týmu. Režie se po Pavlu Soukupovi ujali Tomáš Pavlíček a Jan Vejnar. Naopak scénárista zůstal týž – Jaroslav Hruška, jehož bratr Tomáš Hruška stál za oběma seriály jako producent.

Částečná změna týmu vedla podle herce Kocka i k rychlejšímu spádu děje. „Oproti první sérii je Straka dynamičtější, má rychlejší tempo,“ srovnává herec. Svůj podíl na tom má i vztah mezi zkušeným vyšetřovatelem s lidským přístupem a jeho antagonisty. Straka je oproti nepříliš inteligentnímu, zakomplexovanému a osobnostně značně jednoduchému Hojerovi mnohem záludnější protivník. Ne nadarmo ho ve své knize o Markovičových případech nazval spisovatel Viktorín Šulc vrahem s dětskou tváří.

Bylo to jako bílý tygr, nemohli uvěřit policisté, když dopadli spartakiádního vraha

Zatímco v hojerovské sérii tvůrci ukázali, jak Markovičova metoda vyšetřování a vedení výslechu vypadala, u spartakiádního vraha ukazují její limity. „V první sérii jsme nastavili metodu pana Markoviče, v druhé ji vlastně trochu ničíme. Je vystavena obrovskému tlaku StB i tlaku sama sebe – metoda totiž najednou nefunguje,“ naznačil producent Tomáš Hruška.

Vyšetřovatel Jiří Markovič (1942–2022), jehož knižní zpověď Kriminalista Jiří Markovič: Legenda pražské mordparty sepsal Petr Šámal před deseti lety. Podle jednoho z případů, jež Markovič rozlouskl, byla natočena úspěšná šestidílná televizní série Metoda Markovič: Hojer.

Skutečný Markovič a Straka

Skutečný vyšetřovatel Markovič přistupoval k pachatelům nepředpojatě, bavil se s nimi jako rovný s rovným, nikoli z pozice moci. Díky tomu si s několika z nich vybudoval zvláštní vztah založený na důvěře, který někdy přetrval i po letech. S jedním propuštěných vrahů se vídal i po jeho propuštění, jezdil za Markovičem na chatu a chodili spolu na ryby.

Vyléčený sadista Markovičovi pomohl. Sepsal mu jedinečný návod

Také se Strakou se po letech setkal a bylo vidět, že Strakovi na názoru vyšetřovatele záleží. Snažil se ho přesvědčit, že se napravil, Markovič však o jeho slibech pochyboval. Až v roce 2015 v reportáži iDNES.cz kriminalista řekl, že věří ve Strakovu nápravu.

Jiřího Straku soud koncem roku 1985 potrestal za tři vraždy, dva pokusy o ně a další zločiny (znásilnění, loupež, krádež) 10 lety vězení. Jako mladistvý nemohl dostat vyšší trest. Z vězení ho předčasně vysvobodila Havlova amnestie v roce 1994, putoval ale na dalších 10 let do ústavního léčení. Od roku 2004 je na svobodě, podle posledních známých informací žije pod změněným jménem na severu Moravy.

Spartakiádního vraha hrát nebudeš. Pár dětem rodiče Straku zakázali, říkají tvůrci
Když se dotknete něčeho opravdového, není cesty zpět, říká herečka Elizaveta Maximová

Milovníci Metody Markovič odpočítávají poslední dny. Kdy začne série o Strakovi?

Courtney Love je už nějakou dobu čistá a hodlá vyprávět svůj příběh natvrdo

Courtney Love

Život a kariéru muzikantky, zpěvačky kapely Hole, skladatelky, herečky a v neposlední řadě vdovy po Kurtu Cobainovi Courtney Love zmapuje filmový dokument Antiheroine, který v premiéře uvede v lednu...

4. ledna 2026  11:23

Jarý i Arazím sloužili v Hradci, ale proslavili Brno. Četnické humoresky slaví čtvrtstoletí

Alena Antalová a Tomáš Töpfer v seriálu Četnické humoresky

V neděli uplyne 25 let od prvního vysílání Četnických humoresek. Dobu první republiky sice výrazně zkreslovaly, čerpaly však ze skutečných kriminálních případů meziválečného období a autenticky...

4. ledna 2026  8:48

