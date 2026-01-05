Šestidílná minisérie Metoda Markovič: Straka přináší blízký pohled do zákulisí vyšetřování nejznámějšího kriminálního případu 80. let. V Praze tehdy řádil sériový vrah mladých žen. Počínal si chladnokrevně, byl organizovaný, nenápadný a nepochybně ho hnal sadisticky deformovaný sexuální pud. Psal se rok 1985 a do hlavního města Československa mířily tisíce cvičenek na spartakiádu.
Metoda Markovič: Straka
Úspěchy Metody Markovič: Hojer
Skutečný případ se vyšetřovateli Jiřímu Markovičovi dostal na stůl až poté, co se ukázalo, že první vražda nebyla osamoceným činem. Měl tehdy za sebou dopadení jiného sadistického zabijáka žen, Ladislava Hojera.
Právě jemu je věnována předchozí minisérie Metoda Markovič: Hojer, která sbírala ceny i potlesk diváků. Hojerovská série zvítězila v hlavní soutěži mezinárodního festivalu Serial Killer a pobrala tři České lvy. Mimo jiné za hlavní roli, v níž se jako titulní vyšetřovatel představil herec Jiří Lněnička. Lva za vedlejší roli získal Petr Uhlík, který hrál Hojera.
Změny v seriálu Metoda Markovič: Straka
|Metoda Markovič: Hojer
|Metoda Markovič: Straka
|Rok vzniku
|2023
|2025
|Platforma
|Voyo, v září 2025 TV Nova
|OnePlay
|Počet dílů
|6
|6
|Režie
|Pavel Soukup
|Tomáš Pavlíček, Jan Vejnar
|Scénář
|Jaroslav Hruška
|Jaroslav Hruška
|V hlavní roli
|Petr Lněnička
|Petr Lněnička
|Vedlejší role
|Petr Uhlík (Hojer)
|Maxmilián Kocek (Straka)
V druhém seriálu ale Lněničkovi sekunduje nový herecký kolega – Maxmilián Kocek coby představitel mladičkého vraha Straky. Neměnil se jen hlavní antihrdina, ale také část realizačního týmu. Režie se po Pavlu Soukupovi ujali Tomáš Pavlíček a Jan Vejnar. Naopak scénárista zůstal týž – Jaroslav Hruška, jehož bratr Tomáš Hruška stál za oběma seriály jako producent.
Částečná změna týmu vedla podle herce Kocka i k rychlejšímu spádu děje. „Oproti první sérii je Straka dynamičtější, má rychlejší tempo,“ srovnává herec. Svůj podíl na tom má i vztah mezi zkušeným vyšetřovatelem s lidským přístupem a jeho antagonisty. Straka je oproti nepříliš inteligentnímu, zakomplexovanému a osobnostně značně jednoduchému Hojerovi mnohem záludnější protivník. Ne nadarmo ho ve své knize o Markovičových případech nazval spisovatel Viktorín Šulc vrahem s dětskou tváří.
Bylo to jako bílý tygr, nemohli uvěřit policisté, když dopadli spartakiádního vraha
Zatímco v hojerovské sérii tvůrci ukázali, jak Markovičova metoda vyšetřování a vedení výslechu vypadala, u spartakiádního vraha ukazují její limity. „V první sérii jsme nastavili metodu pana Markoviče, v druhé ji vlastně trochu ničíme. Je vystavena obrovskému tlaku StB i tlaku sama sebe – metoda totiž najednou nefunguje,“ naznačil producent Tomáš Hruška.
Skutečný Markovič a Straka
Skutečný vyšetřovatel Markovič přistupoval k pachatelům nepředpojatě, bavil se s nimi jako rovný s rovným, nikoli z pozice moci. Díky tomu si s několika z nich vybudoval zvláštní vztah založený na důvěře, který někdy přetrval i po letech. S jedním propuštěných vrahů se vídal i po jeho propuštění, jezdil za Markovičem na chatu a chodili spolu na ryby.
Vyléčený sadista Markovičovi pomohl. Sepsal mu jedinečný návod
Také se Strakou se po letech setkal a bylo vidět, že Strakovi na názoru vyšetřovatele záleží. Snažil se ho přesvědčit, že se napravil, Markovič však o jeho slibech pochyboval. Až v roce 2015 v reportáži iDNES.cz kriminalista řekl, že věří ve Strakovu nápravu.
Jiřího Straku soud koncem roku 1985 potrestal za tři vraždy, dva pokusy o ně a další zločiny (znásilnění, loupež, krádež) 10 lety vězení. Jako mladistvý nemohl dostat vyšší trest. Z vězení ho předčasně vysvobodila Havlova amnestie v roce 1994, putoval ale na dalších 10 let do ústavního léčení. Od roku 2004 je na svobodě, podle posledních známých informací žije pod změněným jménem na severu Moravy.
Spartakiádního vraha hrát nebudeš. Pár dětem rodiče Straku zakázali, říkají tvůrci