Stáří je tak trochu sviňa, říká herec a dabér filmových drsňáků Miloš Vávra

, aktualizováno

Hřmotná postava, vizáž tvrďáka… Ačkoliv se Miloš Vávra (74) většinou neobjevuje v hlavní roli, přesto patří jeho figury mezi nezapomenutelné. V divadle i ve filmu se vtělil do mnoha drsných chlapíků. „A víte, že já se snad nikdy neporval?“ komentuje to s úsměvem. „Nebylo to zapotřebí. Většinou toho ostatní radši sami nechali.“