Vyhoďme ho z kola ven. To neřeklo Formanovi americké imigrační, ale zní tak titul knihy Kena Keseyho, v originále One Flew Over the Cuckoo´s nest. Přelet nad kukaččím hnízdem (1975) je prvním z Formanových děl o vzpouře jedince proti většině. Snímek získává Oscara za nejlepší film, scénář a režii. Zlatou sošku si odnáší i Jack Nicholson coby neřízená střela v psychiatrické léčebně, i Louise Fletcherová, představitelka pedantické sestry Ratchedové, personifikace totalitního zla. | foto: United Artists