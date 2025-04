Umělecký vrchol a pak nečekaný propad. Jak Miloš Forman točil Amadea a Valmonta

Autor: iDNES.cz

9:00

Exkluzivní podcast Miloš Forman: Drž se toho snu přibližuje v šesti epizodách fascinující život jednoho z našich nejvýznamnějších filmových režisérů. V pátém díle se přeneseme do 80. let, kdy Miloš Forman natočil trojici historických dramat – Ragtime, Amadeus a Valmont. Natáčení Amadea ho po letech zavedlo zpět do totalitního Československa, kde vznikl jeden z jeho největších triumfů, oceněný osmi Oscary.