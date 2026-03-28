Se Zdeňkem se shodneme, že nejlepší je Záskok. Devadesát čeká i Miloně Čepelku

Zdeněk Svěrák a Miloň Čepelka (3. října 2022) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Jindřich Göth
Herec, textař, scenárista a spisovatel Miloň Čepelka je jedním z pilířů souboru Divadla Járy Cimrmana a jeden z nejbližších přátel jubilanta Zdeňka Svěráka. Na jevišti se střetává se synem Josefem a o své herecké „kariéře“ hovoří se shovívavým úsměvem.

Zdeněk Svěrák slaví 90. narozeniny právě tuto sobotu. Miloň Čepelka je – pevně doufejme, že ve zdraví a dobré mysli – oslaví rovněž letos, 23. září. Rozhovor s ním je pro dlouholetého milovníka Divadla Járy Cimrmana jednoduše radost. Miloň Čepelka je vtělená laskavost, noblesa, vstřícnost. A pochopitelně notná porce humoru a sebeironie.

Jak byste popsal váš vztah se Zdeňkem Svěrákem?
Jako ten nejlepší. Známe se už dvaasedmdesát let, od roku 1954, kdy jsme společně nastoupili na vysokoškolská studia na tehdejší Vysoké škole pedagogické. Neměla dlouhého trvání, po pár letech ji zrušili a pedagogická studia přešla pod Filozofickou fakultu UK. Takže sedmdesát dva let. Co k tomu ještě dodat? Odjakživa nejlepší přítel.

Kterou cimrmanovskou hru a postavu máte nejraději?
To je velmi ošemetná otázka, na kterou dost dobře nevím, jak odpovědět. Když pominu Akt a matku Žílovou nebo Hospodu a hraběte von Zeppelin, tak mám nejraději Záskok. Myslím si, že je to nejlépe napsaná cimrmanovská hra. A shodujeme se na tom i se Zdeňkem.

Můžu jen souhlasit, Záskok je skutečně komediální skvost. A když u toho ještě chvíli zůstaneme, jakým způsobem vám pánové Svěrák a Smoljak představovali nové hry? Četli vám je, jak je to k vidění ve filmu Nejistá sezóna?
Ano, Nejistá sezóna v drtivé většině zobrazuje skutečnost. Takhle to skutečně bylo. Vždycky si nás s hotovou hrou svolali, přečetli nám ji, a speciálně co se Záskoku týče, mám pocit, že nám ho četli v Třeboni. To mě ale berte s rezervou, protože míst, kde jsme se seznamovali s novými hrami, bylo víc. Nicméně velmi dobře si pamatuju, že ze Záskoku jsme byli všichni nadšení.

Dnes už se nevyučuje rétorika nebo se na ni alespoň neklade takový důraz. Když se v televizi dívám třeba na nějakou novou detektivku, vždycky se ptám ženy: „Co říkal?“ A ona odvětí, že neví. Pak běží nějaký starý film třeba ze šedesátých let a rozumím každému slovu.

Zdeněk Svěrák a Miloň Čepelka (3. října 2022)

Herec, textař, scenárista a spisovatel Miloň Čepelka je jedním z pilířů souboru Divadla Járy Cimrmana a jeden z nejbližších přátel jubilanta Zdeňka Svěráka. Na jevišti se střetává se synem Josefem...

