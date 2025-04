O to šťastnější období je pro Šteindlera to současné, v Divadle Na Jezerce konečně dostává i vážnější příležitosti, po jakých toužil, žije ve spokojeném vztahu a taky zjistil, že život je lepší bez alkoholu.

Potkáváme se po představení z pera slavného britského komika Rickyho Gervaise After Life, v němž hrajete hlavního hrdinu, muže středního věku, který se velmi obtížně vyrovnává s předčasným úmrtím manželky. Je to inscenace, v níž přes dvě hodiny takřka neslezete z jeviště. Máte v hlavě vygumováno?

Vygumovaný se necítím. Teď už ale o nic nejde. Nebezpečím by bylo, kdybych se cítil vygumovaný před představením. A to bych sobě ani divákům nepřál.