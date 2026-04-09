Billie Jean jako originál? Jaafar Jackson vytáhl strýcův moonwalk ve filmu Michael

Autor:
  12:41
Životopisný film Michael amerického režiséra Antoina Fuqua se nezadržitelně blíží na plátna světových kin. Titulní roli krále popu ztvárnil jeho synovec Jaafar, jenž si hravě poradil i s Jacksonovými pověstně náročnými choreografiemi. V ukázce můžete zhlédnout jeho bravurní podání moonwalku z hitu Billie Jean. Do kin dorazí snímek v druhé polovině letošního dubna.

Hudební snímek mapuje kariéru budoucího krále popu od prvních krůčků v rodinném seskupení Jackson Five, v němž jako nejmladší z pěti dětí prokazoval největší talent už od raného dětství. Snímek vypráví jeho příběh nejen jako hudebníka a zpěváka, ale i jako vizionářského tvůrce, který měl ambici stát se největším umělcem na světě.

Snímek režíroval Antoine Fuqua (Equalizer, Odstřelovač, Training Day nebo Slzy slunce) podle scénáře Johna Logana, který stojí za filmy Letec, Hugo a jeho velký objev nebo bondovkami Skyfall a Spectre.

Jaafar Jackson ve filmu Michael
20 fotografií

„Pro mě neexistuje umělec, který by měl srovnatelnou sílu, charisma jako Michael Jackson. Byl to skutečný génius. Byl to první černošský umělec, kterého hrála ve velké rotaci MTV, přičemž jeho hudba a obrazy s ní spojené formovaly můj pohled na svět. Takže když jsem dostal možnost odvyprávět jeho životní příběh na plátně, neodolal jsem,“ uvádí režisér.

Samotného zpěváka ve filmu ztvárňuje Jacksonův synovec Jaafar, pro nějž je jeho role filmovým debutem. A talentované geny rozhodně nezapře. Je synem Michaelova staršího bratra Jermaina, jehož energický duet se zpěvačkou Piou Zadorou When the Rain Begins to Fall zní českými i světovými rozhlasovými stanicemi dodnes.

„Největší umělec na světě“. Film o Michaelu Jacksonovi má první trailer

„Na začátku jsem si vůbec neuměl představit, jak vůbec rozjet casting na hlavní postavu. Jenže pak jsem potkal Jaafara a nebylo co řešit,“ říká producent King, jenž věří, že v průběhu četných hudebních scén, které ve filmu jsou, diváci ve stylu měsíční chůze opět propadnou kouzlu Krále popu.

Vedle talentovaného Jaafara se ve snímku představí také Nia Longová, Laura Harrierová, Miles Teller nebo Colman Domingo. Ambiciózní snímek přijde do amerických kin 24. dubna letošního roku.

Vstoupit do diskuse

Is vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.