Rozhovor do časopisu Téma spolu děláme po sedmi letech. Tenkrát vyšel s titulkem Rozbrečím se na lusknutí prstu. Hodila se vám ta schopnost někdy i v životě?
V životě brečím, jen když mě něco dojme, což se většinou týká mé rodiny. Ze vzteku nebrečím. Na svět jsem se nepřišel hádat. A tuto svoji schopnost určitě nepoužívám, abych někoho vydíral.
Naučil jste se to na herecké škole?
Ano, ale nebylo to součástí výuky. Při jednom projektu mi režisér řekl, myslím, že to bylo ve hře od Samuela Becketta, že by bylo dobré se v závěru rozbrečet, a mně se to povedlo. Od té doby je to součást mé herecké výbavy.
Je na to nějaký recept?
Někdo tvrdí, že stačí dlouho nemrkat, někdo si plačtivou náladu umí navodit přerývaným dechem.
Rád bych si zahrál charakterního kriminalistu, zatím jsem dostal jen roli strážníka. Většinou hraju postavy na opačné straně, různé bídáky, zločince a vrahy.