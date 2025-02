O konci v Zoo neuvažuju. Moje postava má krásný vývoj, říká Pecháčková

„Když se mě někdo ptal, jaká je moje vysněná role, já vždycky jasně říkala, že princezna. Takže se mi teď plní holčičí sen a to zkoušení je krásné, přesně jako pohádka, jsem spokojená... I když teď, když už se blíží premiéra, je to lehce stresová pohádka,“ směje se jednadvacetiletá herečka.

Zatoužila někdy i po princezně ve štědrovečerní pohádce? „Nebudu lhát, že bych si něco takového nepřála. Láká mě zahrát si i filmovou princeznu. Zároveň zrovna ta štědrovečerní pohádka je trochu stres, protože je to přece jen jeden z nejsledovanějších filmů roku a všichni od něj mají velká očekávání... Ale co si budeme, ráda bych to zkusila i tak,“ odpovídá.

Ačkoliv měl filmový Lotrando a Zubejda premiéru osm let před tím, než se Michaela Pecháčková narodila, stal se nedílnou součástí i jejího dětství. „A taky jsem od malička poslouchala písničky pana Svěráka a Uhlíře, které jsme měli doma na cédéčku... Jejich Hodiny zpěvu a písničky pro mě nejsou žádná neznámá. Je to taková vzpomínka na dětství,“ vysvětluje.

Se Zdeňkem Svěrákem se herečka setkala i v rámci zkoušení nového Lotranda a Zubejdy, kdy autor scénáře na herce apeloval, aby zacházeli s textem zodpovědně a příliš jej neměnili. O první setkání se Zdeňkem Svěrákem ale pro Michaelu Pecháčkovou nešlo. K jednomu už totiž došlo. Jen si ho nemůže pamatovat. Byl jí totiž pouhý rok a půl.

„Kousek od naší ulice se dělal komparz do filmu Vratné lahve a máma se mnou zrovna byla na mateřské, tak si řekla – proč to nezkusit? Vzala mě a byly jsme ve scéně v potravinách. Já v nákupním vozíku... Pan Svěrák pak nějak k mamince přišel a řekl jí, že takhle hodnou holčičku dlouho neviděl a že jsem doslova filmové dítě... Nikdo ještě tehdy nemohl tušit, jak budou jeho slova pravdivá,“ vypráví.

Každý všední den je teď Michaela Pecháčková k vidění v seriálu Zoo: Nové začátky, který poslední roky výrazně formuje její mediální obraz a činí v očích mnoha diváků „z Míši Sid (její postava v seriálu, pozn. red.)“. „Chápu, že jsem s tou rolí velmi spjatá a že to diváci tak trochu vyžadují. Nebudu se zlobit, když bude do budoucna více rozhovorů o Míše, ale asi je to teď takto potřeba,“ říká.

Přišel přesto někdy moment, kdy by ji toto sepětí vyčerpávalo a rozhodla se roli opustit? „Přiznám se, že takový moment ještě nepřišel, protože ta postava má neustále krásný vývoj. Stala se maminkou a všechno je pro ni nové, takže se můžu učit i já a baví mě to,“ odpovídá herečka.

V rozhovoru se dál dozvíte, jak Michaela Pecháčková dostala roli v Lotrandovi a Zubejdě hned na konkurzu nebo proč si zkusila zazpívat píseň Nám se stalo něco překrásného s Jiřím Strachem. Promluvila také o představitelích dalších rolí v divadelní verzi pohádky nebo své schopnosti improvizace. Řeč přišla také na vyrovnávání se s nervozitou, setkávání s fanoušky nebo plány do budoucna.