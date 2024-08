Po druhém Betleejuice si budete chtít znovu pustit jedničku, láká Keaton

Proč si myslíte, že se původní film stal takovým kulturním fenoménem? Stále je neuvěřitelně populární a jeho ústřední postava je známá po celém světě.

Abych řekl pravdu, stále to nechápu (smích). Myslím, že jsem to už říkal tisíckrát, ale je to tak: ten film je jedinečný. Neexistuje nic jako „opravdu jedinečný“ nebo „velmi jedinečný.“ Buď něco je jedinečné, nebo není. A Beetlejuice je jedinečný film. Je 100% originální. Vždy o něm hovořím jako o uměleckém díle. Ten film můžete skoro vzít a, pokud by to šlo, pověsit si ho na zeď. Zároveň je svým způsobem nadčasový a diváky nějakým způsobem oslovuje. Myslím, že lidi přitahuje jeho opravdu neobvyklé vizuální pojetí, vizuální prvky a vizuální vtipy. Je zajímavé, jak pozitivně lidé reagují na Timovu imaginaci. Nikdo nikdy nic podobného neviděl.

V této branži oboru existuje jen hrstka kreativních dvojic, které mají za sebou tak fantastické úspěchy, jako je vaše spolupráce s Timem Burtonem – neotřelé uvedení Batmana na plátna kin nebo oživení originální postavy Beetlejuice. Jaký je váš vztah s Timem a jak se během let proměnil?

Začnu možná nadužívaným slovem, ale připadá mi trefné... a to je „výjimečný“. Protože takový náš vztah skutečně je. Nedovedu vám to vysvětlit. Nedávno jsem o tom přemýšlel. Zajímavé na našem vztahu je, že v některých ohledech jsme velmi odlišní a v některých si jsme naopak velmi podobní. Někdy vnímám věci trochu jinak než on, ale dokážu ho pochopit a přijmout, že existují lidé, kteří vidí svět tak, jak ho vidí jen oni… a myslím si, že právě v tom, jak jsme si podobní, spočívá naše síla.

Je to všechno o něčem docela jednoduchém, a tím je respekt. Chovám velký respekt k umělcům a snažím se s nimi naladit na stejnou vlnu a přijmout jejich vizi. Jde o vzájemný respekt jako umělců. Myslím, že když usilujete o umění a vážíte si umělců – jen ta výsada pracovat se skutečným umělcem – je to zkrátka velké privilegium. A také respekt, který projevil, a kredit, který si zaslouží, když si mě vybral jako Batmana… Když to lidé nechápali, on si stál za svým a říkal jim: „Ne, já tomu chlápkovi věřím.“ Máme velmi dobrý pracovní vztah už od práce na prvním Beetlejuice. Asi se to dá shrnout do prostého faktu, že mezi námi je dobrá energie. Tak jednoduché to je.

Co vedlo ke vzniku Beetlejuice Beetlejuice?

Tim i já jsme si oba mysleli, že není důvod se vracet, dokud si nebudeme jistí, co přesně chceme udělat. Občas jsme si o tom zavolali a popovídali. Ale panovala mezi námi shoda, že pokud bychom se k Beetlejuice někdy vrátili, nemělo by jít o přetechnologizovanou věc. Nejsem si jistý, zda si většina lidí uvědomuje, proč mají Beetlejuice tak rádi. Ale stále se vracím k výrazu „ruční práce“ – protože to doslova ruční práce byla. Samozřejmě zároveň potřebujete příběh, a podle mě je tento příběh ještě silnější. Tim byl o síle příběhu od počátku přesvědčen. Jenna, Winona a Catherine ten příběh posouvají, i když Beetlejuice je nadále jeho nedílnou součástí. Příběh je silnější a celý zážitek z filmu si zamilujete… a Beetlejuice je jen jeho zábavnou částí.

Jak jste zmínil, znovu jste se při práci na tomto filmu sešel s Catherine O’Hara a Winonou Ryderovou, ale ve filmu se objevují další úžasní herci. Můžete nám říct, jak se vám spolupracovalo s Jennou Ortegou, Willemem Dafoem, Justinem Therouxem a novými členy obsazení?

No, bez Winony by to nešlo. Nemyslím si, že bychom s Timem chtěli film točit bez Winony a určitě také ne bez Catherine. A Jenna svou roli pochopila hned od začátku, sedla jí jako ulitá. Zaslouží si velké uznání, protože není snadné naskočit do něčeho, co už je v pohybu, a zapadnout do toho. Obsazení v prvním filmu bylo skvělé. V tomto je minimálně stejně dobré, navíc jsme měli příležitost představit nové postavy. Willemova postava je zábavná a Justin (Theroux – pozn. red.) je mimořádně vtipný. Toto obsazení je stejně dobré jako to první, možná i lepší.

Myslím, že Willemův Wolf Jackson je skvělým protikladem Beetlejuice.

Navrhl jsem, že bychom se měli dát dohromady a natočit společně buddy movie z Timova světa.

To bych si nenechal ujít! Mám už jen poslední otázku. Diváci čekali na návrat Beetlejuice na velké plátno dlouhých 36 let, takže aniž byste prozradil příliš mnoho z příběhu nebo zápletky, jaký zážitek to pro ně bude?

Myslím, že se Timovi skvěle podařilo – a doufejme, že nám všem – že dostanete všechno z prvního filmu a k tomu ještě něco navíc. Takže pro diváky, kteří původní film neznají – a těch není mnoho – je to opravdu zábavné a neotřelé seznámení s tímto světem. A všichni, kteří jsou velkými fanoušky – a těch je samozřejmě mnoho – se mohou těšit na všechny skvělé věci z prvního filmu, stejný dojem, stejnou atmosféru, estetiku, a k tomu něco navíc.

Myslím, že toto je jeden z těch vzácných filmů, kde pokud jste neviděli ten první a uvidíte tento, budete se chtít vrátit a podívat se i na ten první.

Pravděpodobně ano.

Prostě bude chtít vědět, jak to všechno začalo, že?

Ano. A Tim to vymyslel dokonale, ale nebudu prozrazovat. Ale měli byste si říct: „Počkat… jak to všechno vlastně začalo?!“