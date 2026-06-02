Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Pedofil, či oběť? Rozhodněte se sami, radí Netflix k dokumentu o soudu s Jacksonem

Autor:
  15:50
Zatímco se kinosály stále ještě prohání úspěšný životopisný snímek Michael o životě a kariéře Michaela Jacksona, streamovací platforma Netflix uvede od 3. června třídílný dokument Michael Jackson: Verdikt, který znovu rozkryje obvinění ze sexuálního zneužívání dětí a soudní proces.
Lisa Marie Presleyová a Michael Jackson (Santa Ynez, 18. dubna 1995)

Lisa Marie Presleyová a Michael Jackson (Santa Ynez, 18. dubna 1995) | foto: Reuters

Jaafar Jackson ve filmu Michael (2026)
Michael Jackson (1979)
The Jackson 5 na nedatovaném snímku z Los Angeles. Zprava dole Michael Jackson...
Michael Jackson (Toronto, 30. prosince 1984)
25 fotografií

Dokumentární série Michael Jackson: Verdikt vrátí diváky do roku 2003, kdy byl zpěvák a stále ještě úřadující Král popu obviněn ze sexuálního zneužívání dětí, což pochopitelně provázela mediální smršť. Následný soudní proces pak přilákal pozornost milionů lidí.

Michael Jackson byl sice ve všech deset případech zproštěn viny, nicméně špínu kontroverze kolem svého jména se mu už nikdy smýt nepodařilo.

Soud s Michaelem Jacksonem skončil výrokem o nevině, ale jak to bylo doopravdy?

V dokumentu, jehož první díl Netflix nasadí ve středu 3. června, dostanou prostor ti, kteří byli v rámci zmíněného procesu přítomni v soudní síni. Porotci, svědkové, žalobci i obhájci. Případ bude znovu posuzován a komentován jak z pohledu strany žalované, tak optikou zpěvákových obhájců.

Výkonná producentka dokumentu Fiona Stourton tvrdí, že nastal ideální čas Jacksonův případ znovu otevřít, vrátit se k procesu a položit si znovu několik otázek. Tou nejzásadnější nicméně je, zda ten správný okamžik na dokument o Michaelu Jacksonovi náhodou nenastal právě v souvislosti se zmíněným úspěšným biopicem Michael.

RECENZE: Kéž by jen tančil a zpíval. Portrét Michaela Jacksona dělali líní řemeslníci

Tak jako tak uvedení série Michael Jackson: Verdikt vyvolává na sociálních sítích vášnivé diskuse. S nevolí se komentuje, proč má kdosi potřebu zpěvákovu kauzu znovu vytahovat a propírat, když jej soud shledal nevinným. Zvláště pak, když už se napadený nemůže bránit. Michael Jackson zemřel za dodnes ne zcela vyjasněných okolností v červnu 2009.

Dá se nicméně předpokládat, že dokument nenabídne žádné jednoznačné odpovědi. Byl Michael Jackson skutečně pedofil, nebo jen nešťastná oběť vlastní slávy, která sama skutečné dětství nikdy nepoznala? Jak zazní v traileru – vy rozhodněte.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Tmavá Helena Trójská, Achilles po tranzici. Na Nolanův film Odyssea se snáší kritika

Premium
Představitelky Heleny Trójské. Vlevo Diane Kruger ve filmu Trója. Vpravo pak...

Očekávaný snímek režiséra Christophera Nolana Odyssea ještě ani nevstoupil na plátna kinosálů a už budí masivní vášně. Filmový fanoušek si nemohl nevšimnout, že se na internetu rozpoutala debata...

Zemřel Jan Hraběta, dlouholetý člen Divadla Járy Cimrmana

Jan Hraběta (vlevo) a Miloň Čepelka v Praze na snímku z roku 2007 při zkoušce...

Zemřel herec Jan Hraběta, dlouholetému členovi Divadla Járy Cimrmana bylo 86 let. V souboru působil od roku 1979, měl blízko i k disentu okolo Václava Havla. Zprávu přinesl server iRozhlas.cz, pro...

...až po Hrabětu. Připomeňte si „Cimrmany“, kteří již odešli do Českého nebe

Herci divadla Járy Cimrmana (zleva) Ladislav Smoljak, Jan Hraběta, Jaroslav...

Do Českého nebe, jak zní název poslední hry Divadla Járy Cimrmana, přibyla další duše. Herec Jan Hraběta, který společně s Ladislavem Smoljakem, Jaroslavem Weigelem, Václavem Kotkem a dalšími tvořil...

Moře bouřilo a Kostka taky. Musel jsem ho usměrňovat, hlásil Kaiser na premiéře

Slavnostní premiéra filmu Pět švestek Jana Svěráka, který je na snímku společně...

V úterý v podvečer se v pražském multikině CineStar Anděl uskutečnila premiéra nové české komedie Jana Svěráka Pět švestek. Do útrob smíchovské budovy dorazilo hvězdné obsazení ztvárňující rebelující...

Jdu z Edenu a slyším svoji píseň. Ewa Farna se na Václaváku přidala k mladé zpěvačce

Ewa Farna si na Václaváku zazpívala s amatérskou umělkyní

Být ve správný čas na správném místě. Tak by se dal popsat jedinečný zážitek, který se naskytl mladé zpěvačce vystupují pod jménem Natalli. V momentě, kdy s kytarou na pražském Václavském náměstí...

Pedofil, či oběť? Rozhodněte se sami, radí Netflix k dokumentu o soudu s Jacksonem

Lisa Marie Presleyová a Michael Jackson (Santa Ynez, 18. dubna 1995)

Zatímco se kinosály stále ještě prohání úspěšný životopisný snímek Michael o životě a kariéře Michaela Jacksona, streamovací platforma Netflix uvede od 3. června třídílný dokument Michael Jackson:...

2. června 2026  15:50

Lidé si stěžovali, že hrajeme moc pozdě a děti usínají, hlásí kapela Jelen

Premium
Skupina Jelen se zpěvačkou Adélou Orlovou

Skupina Jelen odstartuje dvěma koncerty 5. a 6. června v pražských Žlutých lázních putovní rodinný festival Jelenfest 2026, v rámci něhož pro své fanoušky všech generací chystá bohatý program. A jako...

2. června 2026

Jdu z Edenu a slyším svoji píseň. Ewa Farna se na Václaváku přidala k mladé zpěvačce

Ewa Farna si na Václaváku zazpívala s amatérskou umělkyní

Být ve správný čas na správném místě. Tak by se dal popsat jedinečný zážitek, který se naskytl mladé zpěvačce vystupují pod jménem Natalli. V momentě, kdy s kytarou na pražském Václavském náměstí...

2. června 2026  13:23

Národní divadlo ruší plánovanou oslavu Ivy Janžurové

Herečka Iva Janžurová a ředitel Národního divadla Jan Burian (19. května 2026)

Národní divadlo oznámilo, že ruší akci naplánovanou na sobotu 13. června. V ten den měla Iva Janžurová oslavit své nedávné pětaosmdesáté narozeniny na jevišti Stavovského divadla. „Paní Iva se nyní...

2. června 2026  12:45

V novém Toy Story ukážeme hrůzu dneška: děti přilepené u displeje, hlásí Tom Hanks

Tom Hanks na akci k filmu Toy Story 5: Příběh hraček v Londýně (28. května 2026)

Oscarový herec Tom Hanks v souvislosti s blížící se premiérou nového filmu ze série Toy Story prohlásil, že snímek poukazuje na dnešní závislost dětí na obrazovkách. To je dle jeho názoru problém,...

2. června 2026  12:38

V hlavní soutěži MFF Karlovy Vary nás zastoupí filmy s Tomicovou a Geislerovou

Letní shakespearovské slavnosti slibují i letos mimořádnou podívanou. Postará...

Snímek Šimona Holého Chica Checa s Pavlou Tomicovou a česko-slovenská koprodukce Pramen s Aňou Geislerovou nás budou letos reprezentovat v hlavní soutěži Mezinárodního filmového festivalu Karlovy...

2. června 2026  10:17,  aktualizováno  10:35

Telefonát od Gotta. Na Českém mejdanu s Impulsem vystoupí i Richard Krajčo

Richard Krajčo vystoupil s kapelou Kryštof v Liberci. (24. září 2025)

Jubilejní desátý Český mejdan s Impulsem je kompletní. Do sestavy hudebních hostů přibyl v roli speciálního hosta Richard Krajčo. Kromě něj zahrají 17. října v O2 areně už dříve ohlášení Mirai,...

2. června 2026  9:54

KOMENTÁŘ: Václav Moravec, Jaromír Soukup a konec iluzí o „jejich“ televizi

Premium
Václav Moravec (1. 2. 2013)

Co mohou mít společného Jaromír Soukup a Václav Moravec? Více, než by se zdálo. Oba totiž přišli o „svou“ televizi i iluzi, že jsou nenahraditelní. A oba se přesunuli na internet, kde pokračují pod...

2. června 2026

Masturbace v plynové masce byla na Izraelce už trochu moc, přemýšlí umělkyně

Premium
Umělkyně Tamara Moyzes v pražské Fotograf Gallery připravila výstavu Golemet,...

Hrála si s ideou romského terorismu, vstupu Izraele do EU i božské houby, která kojením léčí neduhy světa. Nyní aktivistická umělkyně Tamara Moyzes zpracovala traumata židovských žen po masakrech...

1. června 2026  16:18

Hip hop, filmy a móda. Raper A$AP Rocky vystoupí v říjnu v pražské O2 areně

A$AP Rocky na Met Gala (New York, 1. května 2023)

Raper, módní ikona a jeden z nejvlivnějších umělců současné hiphopové scény A$AP Rocky míří do Prahy. Americká superhvězda, do jejíž portfolia patří hity jako Praise the Lord, Babushka Boi nebo...

1. června 2026  14:05

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

RECENZE: Smutné čtení. Nový Vieweghův deník budí především lítost

Premium
Spisovatel Michal Viewegh

Novinka Michala Viewegha, kolem roku 2000 jednoho z nejpopulárnějších českých spisovatelů, je docela smutné čtení. Pátý díl jeho deníkové řady, nazvaný Převážně báječný rok, by se dal shrnout do...

1. června 2026

Bitva v Jícnu. Pokračování Hry o trůny láká na nejšílenější epizodu v dějinách televize

Matt Smith na záběru z finálního traileru třetí řady seriálu Rod draka

Uplynulo jen pár měsíců od chvíle, kdy HBO vrátilo fanoušky fantasy světa G. R. R. Martina zpět do Západozemí. Vydařená televizní adaptace novely Rytíř Sedmi království však byla jen rozcvičkou před...

1. června 2026  12:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.