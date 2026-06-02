Pedofil, či oběť? Rozhodněte se sami, radí Netflix k dokumentu o soudu s Jacksonem

Dokumentární série Michael Jackson: Verdikt vrátí diváky do roku 2003, kdy byl zpěvák a stále ještě úřadující Král popu obviněn ze sexuálního zneužívání dětí, což pochopitelně provázela mediální smršť. Následný soudní proces pak přilákal pozornost milionů lidí.
Michael Jackson byl sice ve všech deset případech zproštěn viny, nicméně špínu kontroverze kolem svého jména se mu už nikdy smýt nepodařilo.
V dokumentu, jehož první díl Netflix nasadí ve středu 3. června, dostanou prostor ti, kteří byli v rámci zmíněného procesu přítomni v soudní síni. Porotci, svědkové, žalobci i obhájci. Případ bude znovu posuzován a komentován jak z pohledu strany žalované, tak optikou zpěvákových obhájců.
Výkonná producentka dokumentu Fiona Stourton tvrdí, že nastal ideální čas Jacksonův případ znovu otevřít, vrátit se k procesu a položit si znovu několik otázek. Tou nejzásadnější nicméně je, zda ten správný okamžik na dokument o Michaelu Jacksonovi náhodou nenastal právě v souvislosti se zmíněným úspěšným biopicem Michael.
Tak jako tak uvedení série Michael Jackson: Verdikt vyvolává na sociálních sítích vášnivé diskuse. S nevolí se komentuje, proč má kdosi potřebu zpěvákovu kauzu znovu vytahovat a propírat, když jej soud shledal nevinným. Zvláště pak, když už se napadený nemůže bránit. Michael Jackson zemřel za dodnes ne zcela vyjasněných okolností v červnu 2009.
Dá se nicméně předpokládat, že dokument nenabídne žádné jednoznačné odpovědi. Byl Michael Jackson skutečně pedofil, nebo jen nešťastná oběť vlastní slávy, která sama skutečné dětství nikdy nepoznala? Jak zazní v traileru – vy rozhodněte.