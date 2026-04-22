Je to opravdu „bad“. Životopisný film o Michaelu Jacksonovi kritici rozcupovali

Životopisný film Michael o Králi popu Michaelu Jacksonovi patří mezi nejočekávanější tituly letošního roku. Soudě ale dle prvních recenzí v zahraničním tisku je snímek režiséra Antoina Fuquy a scenáristy Johna Logana spíše urážkou než zamýšlenou poctou výjimečnému umělci a hlubinným ponorem do nitra komplikované osobnosti.
Jaafar Jackson ve filmu Michael | foto: CinemArt a.s.

„Je to frustrující, fádní a povrchní podívaná, jakýsi druh zábavy na výletní lodi. Tvůrci se nedokázali přimět k tomu, aby ukázali, že Michael Jackson byl obětí tyranského otce, který jej prakticky připravil o dětství,“ píše v recenzi The Guardian a charakterizuje film jako 127minutovou montáž trailerů, spojující všechna klišé hudebních snímků, na která si jen vzpomenete.

Web britského deníku Independent jde ve své rozhořčené recenzi ještě dál a označuje film o Michaelu Jacksonovi jako morbidní a bezduchý nástroj k vydělání peněz.

Billie Jean jako originál? Jaafar Jackson vytáhl strýcův moonwalk ve filmu Michael

„Michael končí rokem 1988, tedy šest let předtím, než se zpěvák mimosoudně vyrovnal s Evanem Chandlerem, který jej obvinil ze sexuálního zneužívání svého třináctiletého syna Jordana, a sedmnáct let předtím, než byl Jackson v trestním řízení zproštěn obvinění ze sexuálního zneužívání dětí. Proč? Protože by to vyžadovalo, aby měli scenárista a režisér o hlavní postavě svého filmu alespoň nějakou představu. Místo toho se ale omezují na mechanické reprodukování nejslavnějších momentů zpěvákovy kariéry, což je samozřejmě jednodušší. Proč se namáhat s vykreslením lidské bytosti, když ji lze prostě proměnit v produkt?“ píše Independent a filmu dává jednu hvězdičku z pěti.

O absenci čehokoliv kontroverzního ve filmu se zmiňuje i recenze na webu The Wrap, v jejímž titulku je vtipná narážka na Jacksonův hit Scream – „Jacksonův biopic je film, při němž pocítíte touhu křičet“.

„Je to pravděpodobně první oslavný biografický film o umělci, který strávil poslední dvě desetiletí svého života tím, že čelil obvinění ze sexuálního zneužívání dětí. Na plátně o tom ovšem nezazní ani slovo. Podle Fuquova filmu to vypadá, jako by se Michaelu Jacksonovi v inkriminovaném období jeho života nestalo nic zajímavého. Zvláštní, co říkáte?“

Dále článek na The Wrap poukazuje na fakt, že se děj snímku odehrává v alternativním vesmíru, v něm se nikdy nenarodila zpěvákova sestra Janet, ačkoliv v době, kdy film končí, už byla superhvězdou, čili není nijak omluvitelné, proč ji tvůrci ignorovali.

„Michael je určen skalním fanouškům, kteří o svém idolu vědí všechno. Čekají na zásadní okamžiky jeho kariéry a když je uvidí, pocítí záchvěv vzrušení. Ale není v tom žádné napětí, vyvěrající z toho, že se stane něco nečekaného. Tyhle scény jsou jako dárky, o nichž víte, že je dostanete, ale přesto jsou zabalené. Takže rozbalujete s hranou dychtivostí, jako by v krabici nebyla ta fritéza, kterou jste si napsali na seznam dárků. Aha, je tam. To je moc fajn, jen to není žádné velké drama,“ soudí recenzent na The Wrap a uzavírá článek tím, že spíš než film je Michael celovečerní reklamní spot.

A podle soudu webu BBC se přeslazený a oslavný snímek o Michaelu Jacksonovi ukazuje jako jeden z nejhorších filmů letošního roku.

„Je to špatné, špatné, opravdu velmi, velmi špatné,“ soudí recenzent (v textu operuje se slůvkem „bad“, tedy další narážka na Jacksonův hit – pozn. red.). „Film o Michaelu Jacksonovi produkovalo několik jeho příbuzných a blízkých spolupracovníků, takže asi nikdo nečekal kdovíjak drsnou podívanou. Přesto je s podivem, že vznikl tak nevýrazný, sotva průměrný televizní film. Je to vlastně ironické – ať už si o Michaelu Jacksonovi myslíte cokoliv, vždy ho poháněla touha přijít s něčím velkolepým a inovativním. Film o něm nic z toho neobsahuje. Zjevně měl být poctou jemu jako člověku, ale jako umělce ho velmi těžce uráží.“

V českých kinech má Michael premiéru ve středu 22. dubna a uvidíme, jak jej přijme tuzemská kritika a také divácká obec.

