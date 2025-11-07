„Největší umělec na světě“. Film o Michaelu Jacksonovi má první trailer

„Film Michael vypráví příběh Michaela Jacksona nejen jako hudebníka a zpěváka. Sleduje jeho cestu od vyjevení se jeho mimořádného talentu v sourozenecké skupině Jackson Five až po status vizionářského tvůrce, který měl ambici stát se největším umělcem na světě,“ stojí v synopsi společnosti Lionsgate, která film v roce 2026 uvede do kin.
Snímek režíroval Antoine Fuqua (Equalizer, Odstřelovač, Training Day nebo Slzy slunce) podle scénáře Johna Logana, který napsal filmy Letec, Hugo a jeho velký objev nebo bondovky Skyfall a Spectre.
„Filmařskou kariéru jsem začal hudebními videoklipy a pořád mám za to, že spojení filmu a hudby je pevnou součástí toho, kým jako režisér jsem,“ prohlásil Fuqua.
„Pro mě neexistuje umělec, který by měl srovnatelnou sílu, charisma jako Michael Jackson. Byl to skutečný génius a k natáčení klipů mě přiměla právě jeho tvorba. Byl to první černošský umělec, kterého hrála ve velké rotaci MTV, přičemž jeho hudba a obrazy s ní spojené formovaly můj pohled na svět. Takže když jsem dostal možnost odvyprávět jeho životní příběh na plátně, neodolal jsem,“ dodal režisér.