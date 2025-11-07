„Největší umělec na světě“. Film o Michaelu Jacksonovi má první trailer

Autor:
  10:24
Životopisný film Michael o životě a hudební kariéře zpěváka Michaela Jacskona představuje první ukázku. Snímek natočil režisér Antoine Fuqua a v titulní roli se představí Jaafar Jackson. Shoda příjmení není náhodná, jde o synovce Krále popu.
Jaafar Jackson ve filmu Michael

Jaafar Jackson ve filmu Michael | foto: Glen Wilson/Lionsgate

Snímek z filmu Michael
Jaafar Jackson ve filmu Michael
Michael Jackson (Toronto, 30. prosince 1984)
The Jackson 5 na nedatovaném snímku z Los Angeles. Zprava dole Michael Jackson...
8 fotografií

„Film Michael vypráví příběh Michaela Jacksona nejen jako hudebníka a zpěváka. Sleduje jeho cestu od vyjevení se jeho mimořádného talentu v sourozenecké skupině Jackson Five až po status vizionářského tvůrce, který měl ambici stát se největším umělcem na světě,“ stojí v synopsi společnosti Lionsgate, která film v roce 2026 uvede do kin.

Snímek režíroval Antoine Fuqua (Equalizer, Odstřelovač, Training Day nebo Slzy slunce) podle scénáře Johna Logana, který napsal filmy Letec, Hugo a jeho velký objev nebo bondovky Skyfall a Spectre.

Jak Václav Havel dostal v Praze Michaela Jacksona do úzkých

„Filmařskou kariéru jsem začal hudebními videoklipy a pořád mám za to, že spojení filmu a hudby je pevnou součástí toho, kým jako režisér jsem,“ prohlásil Fuqua.

„Pro mě neexistuje umělec, který by měl srovnatelnou sílu, charisma jako Michael Jackson. Byl to skutečný génius a k natáčení klipů mě přiměla právě jeho tvorba. Byl to první černošský umělec, kterého hrála ve velké rotaci MTV, přičemž jeho hudba a obrazy s ní spojené formovaly můj pohled na svět. Takže když jsem dostal možnost odvyprávět jeho životní příběh na plátně, neodolal jsem,“ dodal režisér.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Přece nejde o život! Jiří Dvořák a Lenka Nora Návorková vzpomínají na StarDance

Nejčtenější

Zemřela herečka Věra Křesadlová. Tvář nové vlny a manželka Miloše Formana

Z filmu Intimní osvětlení

Ve věku 81 let zemřela Věra Křesadlová. Česká výtvarnice, divadelní a filmová herečka i zpěvačka byla matkou známých hereckých dvojčat Petra a Matěje Formanových. Byla druhou manželkou režiséra...

Znovu si Cenu Thálie odnesly Tereza Dočkalová a Monika Absolonová

Monika Absolonová se raduje ze zisku Ceny Thálie (1. listopadu 2025).

V pražském Národním divadle se konalo udílení Cen Thálie za mimořádné jevištní výkony. Svou již třetí sošku převzala Tereza Dočkalová, druhou Monika Absolonová. Za celoživotní mistrovství v činohře...

Dvě vážné ztráty kapela J.A.R. neustála. Ohlásila pauzu, možný je i úplný konec

Michael Viktořík, Roman Holý a Oto Klempíř z kapely J.A.R.

Kapela J.A.R. si dává pauzu na dobu neurčitou. Její koncerty v Praze, Pardubicích a Chocni budou dost možná poslední. Důvodem je „ztráta dvou nenahraditelných osobností“, a to konkrétně Oty Klempíře,...

KVÍZ: Neuvěřitelných 20 let od premiéry. Jak dobře znáte pohádku Anděl Páně?

Klára Issová ve filmu Anděl Páně (2005)

Přesně před dvaceti lety měla v kinech premiéru pohádka Anděl Páně. Původně šlo o televizní počin, nakonec se z něj stal debut režiséra Jiřího Stracha na plátna kin a evergreen vánočních televizních...

RECENZE: Přijela pouť. Tristní zpěv Katy Perry tentokrát nezachránila ani show

Premium
Koncert Katy Perry v pražské O2 areně (30.října 2025)

Velká část vokálních linek na pražském koncertě Katy Perry v O2 areně zněla z playbacku. A když už zpívala popová hvězda naživo, bylo to nevalné. Zklamala i výprava, která nenavázala na megalomanskou...

Nejslavnější dvojici kutilů vymyslel podle sebe. Jak vznikli Pat a Mat a jejich jména?

Pat & Mat

Dva nerozlučné kutily ve žlutém a červeném roláku vymyslel animátor a režisér loutkových filmů Lubomír Beneš podle sebe. Přesněji řečeno podle svého kutilského nadšení a následných nevalných...

7. listopadu 2025  10:31

„Největší umělec na světě“. Film o Michaelu Jacksonovi má první trailer

Jaafar Jackson ve filmu Michael

Životopisný film Michael o životě a hudební kariéře zpěváka Michaela Jacskona představuje první ukázku. Snímek natočil režisér Antoine Fuqua a v titulní roli se představí Jaafar Jackson. Shoda...

7. listopadu 2025  10:24

RECENZE: Marie byla jen jedna, přesto Roxette svými hity v Praze bavili

Premium
koncert Roxette v O2 areně v Praze, 6. listopadu 2025

Nikdo z návštěvníků pražského koncertu Roxette v O2 areně nejspíš neočekával, že by nová zpěvačka Lena Philipsson vnesla do písní skupiny tak charakteristickou emoci jako zesnulá Marie Fredriksson. O...

7. listopadu 2025  9:31

Narážíme u vás na vstřícné lidi. Asi to souvisí se slivovicí, přemýšlí Helloween

Premium
Skupina Helloween

Ještě než kapela Helloween odehrála koncert před našlapanou pražskou O2 arenou, byli kytaristé Sascha Gerstner a Michael Weikath serveru iDNES.cz k dispozici na rozhovor. Řeč byla nejen o novém albu,...

7. listopadu 2025

Uměleckých úspěchů lze dnes dosahovat i bez terorizování lidí, říká dirigent Hrůša

Premium
Jakub Hrůša. Od nové sezony je hudebním ředitelem Královské opery v Londýně....

Od nové sezony je Jakub Hrůša hudebním ředitelem Královské opery v Londýně. Tenhle prestižní post před ním zastával pouze jediný Čech, slavný Rafael Kubelík v padesátých letech. Dostal se mezi...

6. listopadu 2025

RECENZE: Otec bomby Oppenheimer už zase nese tíhu lidstva na svých bedrech

Martina Krátká, Kateřina Hrdinová, Jan Teplý a Lucie Michálková v divadelním...

Aktuální téma, zajímavé nápady a celkově působivý švih nabízí Projekt Manhattan v pražském Divadle pod Palmovkou. Příběh z počátku atomového věku zde však vyprávějí příliš rozmáchle a diváka tak...

6. listopadu 2025  14:59

Záhadný kronikář Kosmas. Historikové spekulují o jeho původu i době narození

Premium
Vyobrazení autora Kosmovy kroniky v jednom ze středověkých rukopisů jeho díla.

Neví se pořádně, kdy se narodil ani co byl vlastně zač. Jeho stopa v českých dějinách je však tak výrazná, že ji zná každý školák. Alespoň datum Kosmova úmrtí je však známé. Autor proslulé Kroniky...

6. listopadu 2025

Zemřela herečka Věra Křesadlová. Tvář nové vlny a manželka Miloše Formana

Z filmu Intimní osvětlení

Ve věku 81 let zemřela Věra Křesadlová. Česká výtvarnice, divadelní a filmová herečka i zpěvačka byla matkou známých hereckých dvojčat Petra a Matěje Formanových. Byla druhou manželkou režiséra...

6. listopadu 2025  12:35,  aktualizováno  13:27

Zpátky do Varů. Variace přivezou premiéru režiséra Sorrentina i Českou filharmonii

Dirigent Keith Lockhart (2025)

Konec listopadu bude v Karlových Varech už popáté patřit Variacím. Společná akce týmů karlovarského filmového festivalu a České filharmonie letos nabídne 21. a 22. listopadu novinky režisérských...

6. listopadu 2025  10:49

Po 17 letech návrat se vší parádou. Na Colours of Ostrava vystoupí eklektik Moby

Skladatel a producent Moby

Po sedmnácti letech se do Česka vrátí pionýr elektronického soulu, který začínal s ravem, v poslední době se ale nořil do vod ambientu. Dalším headlinerem Colours of Ostrava 2026 bude Moby. Společně...

6. listopadu 2025  9:37

Prodej rodinného domu 190 m2, Rumburk Na poustce
Prodej rodinného domu 190 m2, Rumburk Na poustce

Na poustce, Rumburk - Rumburk 3-Dolní Křečany, okres Děčín
2 800 000 Kč

Více z nabídky 108 157 nemovitostí

RECENZE: Člověku je Milionu s Lábusem až líto, párkrát by se u něj i srdečně zasmál

40 % Premium
Z filmu Milion

Coby partner novinky kin Milion má Prima pro příští Vánoce vystaráno. Neškodná rodinná komedie totiž obsahuje všechny přísady s přívlastkem velký: velký slavnostní stůl, velkou hromadu bramborového...

6. listopadu 2025

Před 50 lety se Sex Pistols servali na pódiu a změnili tak navždy hudební scénu

Sex Pistols v roce 1977: zleva - Paul Cook, Sid Vicious, Johnny Rotten a Steve...

Je tomu na den padesát let, kdy se ve společenské místnosti londýnské Umělecké školy Svatého Martina sešlo asi dvacet hudebních nadšenců, kteří se těšili na koncert pubrockové kapely Bazooka Joe....

6. listopadu 2025  7:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.