Král popu ožije. Chystá se životopisný film o Michaelu Jacksonovi

Snímek se začne natáčet letos, Fuqua bude pracovat podle scénáře Johna Logana, který napsal filmy Letec, Hugo a jeho velký objev nebo bondovky Skyfall a Spectre. Tvůrci chtějí jít podle vlastních slov do hloubky a soustředit se na všechny důležité okamžiky Jacksonova života včetně jeho ikonických vystoupení.

„Antoine je vnímavý, citlivý filmař a máme velké štěstí, že si jako svůj další projekt vybral právě Michaela. Díky jeho vizionářským vypravěčským schopnostem a oddanosti řemeslu to bude nezapomenutelná podívaná,“ prohlásil Joe Drake z Lionsgate Motion Picture Group, která bude film distribuovat.

„Filmařskou kariéru jsem začal hudebními videoklipy a pořád mám za to, že spojení filmu a hudby je pevnou součástí toho, kým jako režisér jsem,“ prohlásil Fuqua, autor filmů Training Day, Equalizer nebo remaku Sedmi statečných.

„Pro mě neexistuje umělec, který by měl srovnatelnou sílu, charisma jako Michael Jackson. Byl to skutečný génius a k natáčení klipů mě přiměla právě jeho tvorba. Byl to první černošský umělec, kterého hrála ve velké rotaci MTV, přičemž jeho hudba a obrazy s ní spojené formovaly můj pohled na svět. Takže když jsem dostal možnost odvyprávět jeho životní příběh na plátně, neodolal jsem,“ dodal.