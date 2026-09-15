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Michael J. Fox dojal hvězdy na cenách Emmy k slzám. Celý sál dvakrát povstal

Tereza Hrabinová
  14:43
Ještě než Michael J. Fox začal na udílení cen Emmy mluvit, hosté v losangeleském Peacock Theater vstali. Pětašedesátiletý herec přijel na pódium na invalidním vozíku, políbil sošku, podal ji zpět a pohledem přejel po zaplněném sále.

Při přebírání Ceny Boba Hopea za humanitární činnost Fox otevřeně mluvil o nemoci, kterou se před veřejností dlouho snažil skrývat.

„Zpočátku jsem svou diagnózu Parkinsonovy nemoci tajil. Bál jsem se, že to ovlivní mou práci i vztah s diváky. Smáli by se mi, kdyby věděli, že jsem nemocný? Pak mě ale zasáhla podpora, které se mi od vás všech dostalo,“ vzpomínal Michael J. Fox. Držitele pěti cen Emmy proslavila především role Martyho v kultovním sci-fi filmu Návrat do budoucnosti (1985).

Mezi lidmi, kteří jeho projev sledovali se slzami v očích, byl také herec Harrison Ford. Když Fox domluvil, sál povstal podruhé.

Michael J. Fox na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2026)
Michael J. Fox a Christopher Lloyd v legendární komedii Návrat do budoucnosti (trilogie z let 1985–1990)
Tracy Pollanová a Michael J. Fox na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2026)
Michael J. Fox, jeho manželka Tracy Pollanová a jejich děti na cenách Emmy v Los Angeles (14. září 2026)
25 fotografií

Fox ocenění získal za dlouholetou podporu výzkumu Parkinsonovy choroby a obhajobu zájmů lidí, kteří s ní žijí. Předala mu ji na 78. ročníku cen Emmy Julianna Marguliesová, jeho někdejší herecká partnerka ze seriálu Dobrá manželka.

Diagnózu sedm let tajil

První příznaky nemoci se u Foxe objevily během natáčení romantické komedie Doktor Hollywood v roce 1991. Tehdy devětadvacetiletý herec si všiml, že se mu samovolně třese malíček. Vyšetření u neurologa následně odhalilo Parkinsonovu chorobu.

Jde o postupující neurodegenerativní onemocnění, které ovlivňuje především pohyb. Může se projevovat třesem, ztuhlostí svalů, zpomalením pohybů nebo problémy s rovnováhou. Fox tehdy patřil k nejznámějším hollywoodským hercům a obával se, co diagnóza udělá s jeho kariérou.

Veřejně ji oznámil až v roce 1998. Před kamerou se příznaky dlouho snažil kontrolovat nebo skrývat. Jinak k nim přistoupil v roce 2011, kdy si v osmé řadě seriálu Larry, kroť se zahrál nadsazenou verzi sebe samého. Tvůrci do příběhu zapojili projevy jeho nemoci a Fox později popsal, že mu tato zkušenost přinesla úlevu.

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Nemoci se odmítl poddat

V roce 2000 založil Nadaci Michaela J. Foxe pro výzkum Parkinsonovy choroby (The Michael J. Fox Foundation for Parkinson’s Research).

„Nakonec jsem pochopil, že přijmout Parkinsonovu nemoc neznamená se jí poddat. Znamenalo to jen dělat, co jsem mohl, pro všechny, kteří s touto nemocí žijí. Rozhodl jsem se proto hájit potřeby pacientů, získávat peníze a přispět k vývoji léku,“ řekl herec ve svém projevu.

Fox propůjčil projektu své jméno, vedení svěřil odborníkům. Nadace financuje výzkum příčin Parkinsonovy choroby, vývoj nových způsobů léčby i projekty, které mají zlepšit každodenní život pacientů. Podporuje také sdílení dat a spolupráci vědeckých týmů.

Od svého vzniku poskytla na výzkumné programy více než tři miliardy dolarů. Podle Televizní akademie se stala největším neziskovým poskytovatelem financí na výzkum Parkinsonovy choroby na světě.

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O návratu rozhodla správná role

Fox v roce 2020 oznámil odchod do hereckého důchodu. Kvůli postupující nemoci pro něj bylo stále obtížnější mluvit a pamatovat si repliky. Pauza však nakonec nebyla definitivní.

K herectví se vrátil ve třetí řadě seriálu Terapie pravdou, v němž ztvárnil Gerryho, muže s Parkinsonovou chorobou. Zahrál si po boku Harrisona Forda, jehož seriálová postava se vyrovnává se stejnou diagnózou. Role Foxovi vynesla devatenáctou nominaci na cenu Emmy.

„Reálně mi to prodloužilo život a učinilo ho zajímavějším, ačkoliv jsem dříve s ničím takovým ani nepočítal,“ řekl o herectví. „Do důchodu ještě nejdu. Kdybych měl přestat s hraním, musel bych pro to mít opravdu dobrý důvod. Ať Parkinson rozhodne za mě,“ uvedl v rozhovoru pro The Hollywood Reporter.

Cena Boba Hopea za humanitární činnost

  • Vznikla v roce 2002 a patří mezi nejvyšší čestná ocenění Televizní akademie, která pořádá a uděluje ceny Emmy. Nejde však o běžnou soutěžní kategorii.
  • Cena se neuděluje automaticky každý rok. Komise akademie každoročně posuzuje kandidáty a rozhoduje, zda některý z nich splňuje podmínky pro její získání.
  • Je určena osobnostem televizního průmyslu, jejichž dobročinná činnost má dlouhodobý dopad na společnost a navazuje na humanitární působení komika a herce Boba Hopea.
  • Udělují ji společně Televizní akademie a Nadace Boba a Dolores Hopeových.

Dosavadní laureáti:

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