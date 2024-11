GLOSA: Michal Horáček je toporný průvodce hudební historií. Působí jako ochotník

Michal Horáček v cyklu Zemský ráj to naposlech | foto: ČT/Marie Anna Baráková

Činí tak pomocí čtyřminutových glos, v nichž skladbu zasadí do kontextu a poukáže na detaily, které nám možná unikly, byť jsme dané dílko slyšeli už mnohokrát.

Například chorál z Pyšné princezny „nic neroste do nebes, kdo překáží naší práci, ať se bez milosti skácí“ z pera básníka Františka Hrubína Horáček klade do souvislosti s dobovými procesy s takzvaným protistátním centrem v čele s Rudolfem Slánským.

Vyloženě trestí komunistického programu Horáček shledává píseň Ten umí to a ten zas tohle s všeříkajícími verši „když všichni všechněm všechno dáme, tak budem všichni všechno mít dohromady“, které v závěru filmu Císařův pekař a Pekařův císař hřímá odhodlaný sbor v čele s Janem Werichem.

Chachar Truman a bard Jarek

Horáček poukazuje na to, že zněly-li odhodlané agitky z úst talentovaných umělců, nadto v pohádkovém kontextu, nepůsobily na první pohled tak čitelně jako třeba krystalicky debilní Ostravská častuška s verši jako „Aby sme se špendličkami v uhlu něhrabali, kombajny a nakladače pošle soudruh Stalin“, případně „Uhla malo pro fabriky, pro socializmus, to by nas moh’ chachar Truman přes pazury piznuť“.

Není nic objevného na ujištění, že dnes tato píseň působí jako parodie na tehdejší vylhaný optimismus. Možná by se slušelo ještě podotknout – z Horáčkových úst to nezaznělo – že „skvost“ hutné, konkrétní, vpravdě socialistické poezie o mnoho let později nazpíval „ostravsky bard“ Jaromír Nohavica. Samozřejmě v parodické nadsázce...

Michal Horáček je průvodcem nepochybně erudovaným, ale také bohužel poněkud toporným. Komentář spíše naučeně deklamuje, než aby ho přirozeně a plynule odvyprávěl. Před kamerou má plachý úsměv ochotníka, který se poprvé ocitl na jevišti a během hraní se pohledem zdraví se sousedy a známými v hledišti.

Pořad by možná lépe fungoval jako podcast, ale v tom případě bychom zas byli ochuzeni o lahůdkové archivní záběry strýců zpívajících, že „mladý je každý komunista“.

Snad by bylo řešením, kdyby Horáčkův na poslech příjemný hlas zněl jen jako podkres pod obrazy. Nicméně i tak jde o příjemně chytlavou programovou „jednohubku“ nejen pro hudební archiváře a historiky.