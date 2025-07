Forman říkával, že to s námi už půjde jen z kopce. A nešlo, vzpomínal Michael Douglas

Michael Douglas promluvil před novináři jen tři hodiny poté, co ve Velkém sále Thermalu s velkou slávou uvedl restaurovanou verzi Přeletu nad kukaččím hnízdem. „Dostalo se mi tu velice vřelého přivítání. Jsem opravdu rád, že jsem zpět. Ten film byl opravdu zásadní část mojí kariéry a Miloš byl úžasný režisér. Takže samé dobré vzpomínky!“ liboval si slavný herec.

„A moje další pěkné vzpomínky po natáčení Přeletu patří Oscarům; měli jsme celkem devět nominací,“ vzpomínal pak dále na úspěch Formanova filmu, který jako třicetiletý produkoval. „Můj první další velký úkol bylo přesvědčit Jacka Nicholsona. On totiž na slavnostní předávání odmítal jít. Dva roky předtím totiž své herecké nominace neproměnil,“ popisoval Douglas. Nicholson byl tehdy v letech 1974 a 1975 nominován za výkon v hlavní roli ve filmech Poslední eskorta a Čínská čtvrť. Celkově měl v roce 1976 za sebou dokonce už čtyři neproměněné nominace (1970 Bezstarostná jízda, 1971 Malé životní etudy).

Douglas jej však nakonec přesvědčil. Když však Přelet nad kukaččím hnízdem své první tři nominace ten večer neproměnil, Nicholson se k němu vyčítavě otočil se slovy: „Vidíš, já ti to říkal!“

„Pak jsme ale vyhráli Oscara za nejlepší adaptovaný scénář, obě hlavní role, režii i nejlepší film,“ vzpomínal Douglas na velký úspěch filmu, který ve své době vznikal jako nezávislý snímek mimo hlavní produkce. „Miloš pak ještě ten večer prohlásil, že nyní už to s námi půjde jen z kopce,“ pokračoval herec a dodal, že se pak s režisérem často potkával a připomínal mu, že to s nimi z kopce opravdu nejde. Forman totiž svůj kariérní vrchol zažil až o deset let později s filmem Amadeus. A Douglas, velká hvězda 80. a 90. let, si pro hereckého Oscara došel v roce 1988. V dalších letech natočil například Válku Roseových, erotický thriller Základní instinkt, v němž se proslavil postelovými scénami se Sharon Stoneovou, nebo slavné drama Volný pád.

Přelet nad kukaččím hnízdem však byl pro oba zásadní milník kariéry. Herec prý Miloše Formana považuje společně se spisovatelem Kenem Keseym, producentem Saulem Zaentzem a svým otcem Kirkem za zásadní osobnosti své profesní dráhy.

Osmdesátiletý Douglas se v minulosti úspěšně vyléčil z rakoviny hrtanu, po operaci zvolnil své pracovní tempo. „Uvědomil jsme si, že se musím zastavit,“ řekl.

V lednu 2019 Douglas získal Zlatý glóbus jako nejlepší komediální herec za roli v televizním seriálu Kominského metoda. V květnu 2023 obdržel Čestnou cenu filmového festivalu ve francouzském Cannes, pořadatelé ho ocenili za jeho „zářnou kariéru a nasazení pro kinematografii“.

V současné době nenatáčí. „Jsem šťastný, když mohu odpočívat a sledovat kariéru své manželky,“ konstatoval. Jeho manželkou je o mnoho let mladší herečka Catherine Zeta-Jonesová, se kterou si společně zahráli ve filmu Stevena Soderbergha Traffic - Nadvláda gangů.