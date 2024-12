Zemřel herec Michael Cole, policista z šedesátkového seriálu The Mod Squad

Herec Michael Cole na snímku z 80. let | foto: ČTK

Americký list The New York Times o seriálu z policejního prostředí The Mod Squad píše jako o průkopníkovi v ohledu multikulturního obsazení a kontrakultuře hippies. Zabýval se rasismem, válkou ve Vietnamu i drogami.

Sérii v letech 1968 až 1973 navíc vysílala stanice ABC jako jednu z vůbec prvních v hlavním vysílacím čase. Cole v ní zářil vedle Clarence Williamse a Peggy Liptonové. Trojice podle listu dodala seriálu jeden z jeho sloganů: „Jeden černoch, jeden běloch, jedna blondýna.“

Cole se narodil 3. července 1940 ve Wisconsinu, vyrůstal bez otce. V 16 letech se oženil a měl dvě děti, ale v pouhých dvaceti se rozvedl. Jeho nejen mládí, ale i pozdější život provázel alkoholismus, o čemž se svěřil po letech ve svých pamětech.

Pracoval jako barman v Las Vegas, kde se potkal s popovým zpěvákem Bobbym Darinem. Ten ho povzbudil v herecké dráze. Od roku 1966 se Cole objevoval v epizodních rolích v seriálech, než přišla životní role hippíka, který se stane policistou v sérii The Mod Squad.

Podobně velkou roli už nikdy nedostal. Úspěch se pokusil zopakovat pouze v roce 1979 ve filmu, který byl pokračováním zmíněného seriálu s názvem Return of Mod Squad.

Dále se objevil v televizní adaptaci hororu Stephena Kinga s titulem To (1990), v seriálu To je vražda, napsala (1984 až 1996), ve snímku Chuka (1967) nebo Poslední dítě (1971).