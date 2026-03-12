Otřesní moderátoři mi zkrátili život, svěřuje se před Českým lvem režisér Čech

Premium

Fotogalerie 7

Režisér Michael Čech | foto: Mikuláš Křepelka

Jindřich Göth
  16:00
Televizní režisér Michael Čech je ostřílený matador, pod jehož taktovkou vznikají a vznikaly pořady jako Všechnopárty, Na lovu či Česko hledá SuperStar. A stejně jako v minulých letech bude i letos dirigovat předávání filmových cen Český lev. Atmosféra je specifická a nedá se s podobnými pořady moc srovnávat. Mísí se v ní zklamání, radost a předstíraná přejícnost, říká v rozhovoru pro iDNES.cz.

Celý článek je jen pro členy

Chcete číst prémiové texty bez omezení?

Předplatit

Nesluší se předem prozrazovat, ale alespoň rámcově naznačme – co můžeme čekat od letošního přímého přenosu Českého lva?
Výhodou Lvů je, že si dramaturgii z velké části napíší samotné filmy. My se snažíme, aby večer měl rytmus, nadhled, noblesu a zároveň se dal ukoukat. Je to přece jen dlouhý ceremoniál. Letos si dovolíme pár malých posunů, které by mohly diváky potěšit.

Kongresové centrum je pro televizní techniku neobyčejně vstřícné. Jenže celý ten prostor je takový trochu předimenzovaný. Jakoby na dobových stranických steroidech velkých sjezdů, ke kterým byl prapůvodně určen.

Dočtěte tento exkluzivní článek s předplatným iDNES Premium

Měsíční

99
Předplatit
Flexibilní, bez závazků
Automatické obnovování

Roční

989
Předplatit
Nejlepší poměr cena/výkon
Ušetříte 17%

Dvouleté

1 889
Předplatit
Nejvýhodnější
Ušetříte 20%

Připojte se ještě dnes a získejte:

  • Neomezený přístup k obsahu iDNES.cz, Lidovky.cz a Expres.cz
  • Více než 50 000 prémiových článků od renomovaných autorů
  • Přístup k našim novinám a časopisům online a zdarma ve čtečce
Více o iDNES Premium
Máte už předplatné? Přihlásit se
Právě nejčtenější Premium články:
A dalších více jak 50 000 prémiových textů... Zobrazit další články
Vstoupit do diskuse

Lichotí mi, když je ze mě lidem zle, říká představitel spartakiádního vraha

Nejčtenější

Praha, Úštěk, Ratboř. Kde všude se už v Česku mihli DiCaprio či Scorsese

Leonardo DiCaprio přijíždí v doprovodu ochranky na natáčení.

Natáčení filmu What Happens at Night Martina Scorseseho s Leonardem DiCapriem, Jennifer Lawrence a Madsem Mikkelsenem v Česku provází velký zájem fanoušků a zároveň přísné utajení ze strany...

Asia Express 2026: kdo vypadnul, účastníci, kde sledovat

Logo celosvětově úspěšného dobrodružného formátu Asia Express! V Česku ho uvede...

Celosvětově úspěšná reality show Asia Express se od února vysílá i v České republice. Premiéru měla v neděli 22. února na streamovací platformě prima+ a o týden později 1. března v hlavním vysílání...

GLOSA: Toto už není můj svět, svěřil se Petr Nárožný. Proč? Na to se ho nezeptali

Petr Nárožný (25. září 2025)

Nejsilnější složku dokumentu Petr Nárožný - Herecký i jiný život inženýra, který v sobotní premiéře nasadí ČT, představuje Nárožný sám. Zvláště tam, kde se podělí o své myšlenky. Bohužel tvůrci se...

Zemřela Jennifer Runyonová známá z filmu Krotitelé duchů. Mihla se i v Beverly Hills

Americká herečka Jennifer Runyonová pózuje nasetkání fanoušků hororů a žánru...

Americká herečka Jennifer Runyonová, která se proslavila snímky Krotitelé duchů a Very Brady Christmas, zemřela v pátek na rakovinu. Runyonová začala svou kariéru seriálovými rolemi v 80. letech....

Naděje české hudby v Eurovizi 2026. Když Daniel Žižka zazpíval, zavládlo ticho

Zpěvák Daniel Žižka

Hudební magazín Headliner ho na začátku letošního roku zařadil do své pravidelné ankety 50 nadějí české hudby. Za sebou má také několik rolí v televizních seriálech (Taneční, Občanka, Ochránce, Modrý...

Otřesní moderátoři mi zkrátili život, svěřuje se před Českým lvem režisér Čech

Premium
Režisér Michael Čech

Televizní režisér Michael Čech je ostřílený matador, pod jehož taktovkou vznikají a vznikaly pořady jako Všechnopárty, Na lovu či Česko hledá SuperStar. A stejně jako v minulých letech bude i letos...

12. března 2026

Kate Winsletová vstupuje do Pána prstenů. V Honu na Gluma má hlavní ženskou roli

Kate Winslet v novém snímku Lee.

Oscarová herečka Kate Winsletová si podle serveru Deadline zahraje v prequelu k slavné filmové fantasy sérii s názvem Pán prstenů: Hon na Gluma. Režisér Andy Serkis musel britskou herečku dlouho...

12. března 2026  14:14

RECENZE: Zdolat tu horu. Gorillaz vás na novince vezmou na dobrodružnou cestu

Kapela Gorillaz živě

Virtuální kapela Gorillaz, jejímiž mozky jsou Damon Albarn, frontman kapely Blur, a výtvarník Jamie Hewlett, se před časem vydala do Indie nalézt inspiraci k natočení nového alba. Výsledkem je...

12. března 2026  12:50

GLOSA: Hudební bondovka à la Eurovize. Dotáhne to Daniel Žižka až do finále?

Premium
Daniel Žižka

Snaha o dramatický a velkolepý zvuk - něco na způsob úvodního songu z filmové bondovky - na jedné straně. Na straně druhé absence skutečně výrazného a nosného hudebního nápadu. A ano, Daniel Žižka...

12. března 2026  9:59

Znovu spolu a navždy. Do Prahy míří obnovená dívčí formace Pussycat Dolls

Trojice Pussycat Dolls

Popová formace Pussycat Dolls v čele se zpěvačkou Nicole Scherzingerovou přiveze 23. září do pražské O2 areny své největší hity, mezi které patří například Buttons nebo Don’t Cha, a zároveň oslaví...

12. března 2026  9:02

Semir Gerkhan a jeho Kobra 11 baví diváky už 30 let. Zahrál si zde i Schumacher

Hrdinové legendárního seriálu Kobra 11, jejichž revírem je dálnice.

Již téměř 400 dílů v 50 řadách má německý kriminální seriál Kobra 11, který má mnoho příznivců i v Česku. Jeho první díl měl premiéru na německé televizní stanici RTL 12. března 1996.

12. března 2026  8:33

Máme letos šanci v Eurovizi? Daniel Žižka představuje klip ke své soutěžní písni

Daniel Žižka

Na oficiálním YouTube kanále Eurovision Song Contest je ke zhlédnutí videoklip Crossroads, kterou bude zpěvák Daniel Žižka reprezentovat Česko na letošním ročníku soutěže Eurovize.

11. března 2026

Začal dokumentární festival Jeden svět. Ocenění míří k běloruskému opozičníkovi

Ředitel festivalu Jeden svět Ondřej Kamenický. (5. března 2024)

Ve středu 11. března odstartoval 28. ročník mezinárodního filmového festivalu Jeden svět, který se zaměřuje na lidskoprávní problematiku. Slavnostní zahájení započalo předáním ceny Homo Homini...

11. března 2026  19:15

Koho nebaví balet, nikdy na něm nebyl, nebo viděl špatnou inscenaci, říká Jiří Bubeníček

Premium
Jiří Bubeníček

Mluví o baletu tak zaujatě, že vás dost možná naláká do hlediště. Dětství prožil Jiří Bubeníček v cirkusu, později se stal špičkovým tanečníkem a dnes je choreografem a taky otcem dvou dětí. Má je se...

11. března 2026

Rozpočet je maximum možného, reagoval Klempíř na demonstraci za kulturu

Demonstrace Stojíme za kulturou!, kterou svolali studenti uměleckých vysokých...

Vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě odmítla jednat o otevřeném dopise Stojíme za kulturou! a proti škrtům v oblasti kultury. Otevřený dopis, který ve středu přečetla opoziční poslankyně,...

11. března 2026  10:53,  aktualizováno  17:43

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

RECENZE: Proti stalinskému systému se srdcem na dlani? Směšná sebevražda

65 %
Z filmu Dva prokurátoři

Pomalá, dusná a precizní studie beznaděje za stalinismu; tak se dá popsat novinka kin Dva prokurátoři. Dost napoví dva údaje: režisér Sergej Loznica, kritik Putinova režimu, žije v Německu a autor...

11. března 2026  15:53

Podívejte se, jak se ze Čtvrtníčka stane velemlok. Válka s mloky opět na spadnutí

Petr Čtvrtníček jako mlok Andy v připravovaném filmu podle slavného románu...

Slavný nadčasový román Karla Čapka Válka s mloky oslaví letos 90 let od svého prvního vydání. V rámci připomínky vstoupí v listopadu do kin stejnojmenný snímek režiséra Aurela Klimta. Film bude...

11. března 2026  14:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.