Nesluší se předem prozrazovat, ale alespoň rámcově naznačme – co můžeme čekat od letošního přímého přenosu Českého lva?
Výhodou Lvů je, že si dramaturgii z velké části napíší samotné filmy. My se snažíme, aby večer měl rytmus, nadhled, noblesu a zároveň se dal ukoukat. Je to přece jen dlouhý ceremoniál. Letos si dovolíme pár malých posunů, které by mohly diváky potěšit.
Kongresové centrum je pro televizní techniku neobyčejně vstřícné. Jenže celý ten prostor je takový trochu předimenzovaný. Jakoby na dobových stranických steroidech velkých sjezdů, ke kterým byl prapůvodně určen.