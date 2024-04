Se řvoucím lvem v logu. Stoleté studio MGM má ve světě filmu stále vliv

Studio MGM vzniklo 17. dubna 1924 sloučením tří společností založených v době první světové války.

Knihovna studia se řvoucím lvem v logu obsahuje na pět tisíc filmových titulů a tisíce hodin televizních pořadů. K nejznámějším patří série filmů s agentem 007 Jamesem Bondem, filmy s Růžovým panterem, série Rocky, filmy Thelma a Louise a Tanec s vlky nebo trilogie Hobit. Z poslední doby je to například snímek Respect o osudu hudební legendy Arethy Franklinové. Z televize jsou i v České republice známé seriály Fargo, Vikingové nebo Služebnice.

Za zrodem studia Metro-Goldwyn-Mayer bylo podnikání několika průkopníků, shodou okolností potomků chudých židovských přistěhovalců z východní Evropy. Newyorský obchodník Samuel Goldwyn už stál u prvních krůčků studia Paramount, než se nepohodl se společníky a raději roku 1916 založil vlastní podnik. Už o rok dříve vznikla na Floridě distribuční společnost Metro Pictures, kterou časem ovládl Marcus Loew, úspěšný divadelní podnikatel, který zaměřil svou pozornost i na film.

S Loewem spolupracoval i třetí z „otců zakladatelů“ MGM, Louis B. Mayer, který si filmové podnikání vyzkoušel prakticky od píky. Začínal na podzim 1907 jako provozovatel kina v Havervillu ve státě Massachusetts. Obchody v novém zábavním odvětví šly dobře, první velké peníze vydělal na promítání filmu Zrození národa režiséra D. W. Griffitha v Nové Anglii. Za pár let Mayerovi patřila největší síť kin na severovýchodě USA. Během první světové války se začal věnovat i produkci.

Impuls ke vzniku MGM přišel od Loewa, který nejprve koupil firmy Metro Pictures a Goldwyn Pictures Corporation. Do jejich čela povolal Mayera, jehož společnost převzal také. Mayerovi sekundoval talentovaný producent Irving Thalberg, další velká postava meziválečného Hollywoodu. A už tři roky po fúzi se studio Metro-Goldwyn-Mayer dostalo na absolutní špičku oboru.

Za Mayerovy éry se MGM stalo nejúspěšnějším hollywoodským studiem. Největší slávy dosáhlo v období od 30. do 60. let minulého století. Tehdy společnost natočila takové trháky jako Jih proti Severu, Čaroděj ze země Oz, Ben Hur nebo Doktor Živago. Studio zaznamenalo úspěch i s hudebními filmy s Fredem Astairem, Genem Kellym nebo Elvisem Presleym. Do tohoto období patří také slavné animované série Tom a Jerry nebo Droopy.

S Mayerem skončila sláva

Už během 40. let ale Mayerův vliv slábl a v srpnu 1951 pak vedení MGM pod tlakem opustil. Když odcházel, stylově po červeném koberci, dočkal se potlesku svých podřízených a kolegů. Další významnou změnu přinesl rok 1967, když 40 procent společnosti koupil miliardář Kirk Kerkorian. Firmu pak několikrát prodal a zase koupil, naposledy v roce 1996 od pobočky krachující francouzské banky Crédit Lyonnais.

Krále amerického hazardu Kerkoriana, který provozoval síť kasin MGM Mirage, někteří experti obvinili z toho, že „zabil“ tvorbu a budoucnost MGM. V roce 2005 studio MGM, které sídlí v Los Angeles, pohltila skupina investorů pod vedením Sony Pictures a kabelového giganta Comcast Studios. Firmě se ale nedařilo ani v této éře přijít s novými filmovými hity a těžce na ni dopadl i propad poptávky po nosičích DVD.

Nakonec studio požádalo o bankrotovou ochranu. V prosinci 2010 soudem schválený restrukturalizační plán umožnil věřitelům vyměnit dluhy studia přesahující čtyři miliardy dolarů za podíl v podniku. Vedení MGM převzali Gary Barber a Roger Birnbau, zakladatelé filmové společnosti Spyglass. Ani pod jejich vedením ale nepřišel zlom, a před dvěma lety tak Metro-Goldwyn-Mayer skončilo za 8,5 miliardy dolarů v rukou Amazonu, jemuž pomohlo rozšířit streamovací službu Prime Video.