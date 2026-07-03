První ročník festivalu se uskutečnil v srpnu 1946, ovšem ještě v Mariánských Lázních, bez soutěže a s jedinou, zato zářivou hollywoodskou hvězdou, Ritou Hayworthovou. Až třetí ročník zavedl soutěž včetně ceny Křišťálový glóbus a teprve od pátého ročníku festival natrvalo přesídlil do Varů.
Do festivalové kroniky patří i pomíjivé kuriozity jako ztracené kufry hollywoodské herečky, narozeniny českého herce završené koupelí s herečkami v Teplé, či protest umělců proti zbrojařské firmě mezi sponzory.