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Cena míru, buřty i vypráskání proutkem. Co všechno už prožil karlovarský festival

Mirka Spáčilová
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Filmové hvězdy vozily z hotelu Pupp do hotelu Thermal kočáry tažené koňmi. Na snímku z roku 1998 zdraví fanoušky herec Michael Douglas a prezident festivalu Jiří Bartoška. | foto: Dan Materna

Začínalo se bez soutěže, přes železnou oponu pronikali jen Italové, pekly se buřty, bojovalo se hesly za mír i proutkem za hrabalovský projekt. Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, jenž slaví dvě výročí, má barvitou historii.

První ročník festivalu se uskutečnil v srpnu 1946, ovšem ještě v Mariánských Lázních, bez soutěže a s jedinou, zato zářivou hollywoodskou hvězdou, Ritou Hayworthovou. Až třetí ročník zavedl soutěž včetně ceny Křišťálový glóbus a teprve od pátého ročníku festival natrvalo přesídlil do Varů.

Do festivalové kroniky patří i pomíjivé kuriozity jako ztracené kufry hollywoodské herečky, narozeniny českého herce završené koupelí s herečkami v Teplé, či protest umělců proti zbrojařské firmě mezi sponzory.

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