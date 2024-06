Začíná karlovarský festival. Je mi líp než loni, ujišťuje Jiří Bartoška

Festivalový prezident Jiří Bartoška v pátek večer zahájí 58. ročník mezinárodní filmové přehlídky v Karlových Varech, kde tvůrce úvodního snímku Až na konec světa Viggo Mortensen převezme z jeho rukou čestnou cenu.

Víte už, které filmy si ve Varech rozhodně nenecháte ujít?To je stejné jako každý rok... Pár osobních tipů mám, ale nikdy nevím, jestli je stihnu. Samozřejmě se účastním protokolárních projekcí, kam patří třeba slavnostní zahajovací film, ale u jiných snímků riskuju, že uvidím třeba půl hodiny a pak budu muset odejít na další oficiální akci, což nemám rád. Jistě, mohl bych to dokoukat v naší festivalové videotéce, ale to je úplně jiný zážitek než ve velkém sále Thermalu, z velkého plátna, s velkolepým zvukem a hlavně s velkým společenstvím stejně naladěných a spontánně reagujících lidí. Ve sdílení tkví přece kouzlo bijáků.

Letošní sestava zahraničních hostů se opravdu vyvedla: režisér Steven Soderbergh, herci Viggo Mortensen, Geoffrey Rush, Daniel Brühl a Clive Owen. Máte pro některého z nich obzvláštní slabost nebo nachystanou speciální otázku?

Protože stejnou profesi sám dělám, vím dobře, co všechno obnáší, kolik práce se skrývá za tím jedním slavnostním okamžikem, kdy si člověk kráčí na pódium pro cenu. Takže nechci nikoho z nich stavět nad jiné. Pokaždé, když karlovarskou poctu doprovází sestřih díla té které osobnosti, upřímně žasnu a obdivuju, kolik umu, talentu a dřiny se vešlo do těch osmi minut portrétního medailonku.

Není tajemstvím, že se vám nemoc vrátila, a byť s humorem prohlašujete, že jedinou zaručenou dietou na zhubnutí je rakovina plic, nemohu se nezeptat, jak budete festivalový maraton zvládat. Zkusíte si pečlivěji vybírat z různých akcí?

Ano, počítám s tím, že budu především plnit své povinnosti spojené s funkcí festivalového prezidenta. Jinými slovy, budu své zdraví šetřit v tom směru, že půjdu jenom tam, kam budu opravdu muset. Ale na druhou stranu platí, že navzdory úbytku váhy se cítím dobře, rozhodně lépe než ve stejnou dobu před rokem. To jsem po těžké viróze skončil v nemocnici a netušil jsem, jestli vůbec ještě budu chodit.