DO VARŮ S MIRKOU: Na plátna se vrátí Gladiátor, Sněhurka i Chuck Norris

Pánská sobota

Kdo se ze včerejšího slavnostního zahájení nabitého muzikou probudil včas, možná ještě stihne během sobotního programu hned dvě pocty legendárním hercům.

Tuzemskou scénu zastoupí film Evalda Schorma Každý den odvahu, jejž kdysi odsoudil sám prezident Antonín Novotný, protože v něm hlavní hrdina ztrácí iluze o své politické kariéře.

Ztvárnil ho nyní šestaosmdesátiletý Jan Kačer, který si shodou náhod zahrál vysoce postaveného politika i ve své nejnovější roli, ve slovenském dramatu Moc. Digitální restaurování opět podpořili Milada a Eduard Kučerovi, jejichž pomoc archivním pokladům obnáší už na čtyřicet obnovených premiér.

Novozélandský rodák Russell Crowe oslaví příští rok šedesátku v plném tempu; nositel Oscara za titulní postavu Gladiátora se jen letos objevuje ve čtyřech novinkách, mimo jiné v prvním hororu své kariéry Papežův vymítač či v marvelovce Lovec Kraven.

K jeho poctě však Vary vybraly starší snímek Master & Commander: Odvrácená strana světa, od jehož vzniku uplyne dvacet let a za který byl představitel britského námořního kapitána z dob napoleonských válek nominován na Zlatý glóbus. Sám Crowe vypráví, že kvůli roli tenkrát dostal dva mimořádně těžké úkoly, výrazně ztloustnout a naučit se hrát na housle.

Konečně ani sobota na půdě filmového svátku se neobejde bez živé muziky, své koncerty tu ohlásili mimo jiné dva jmenovci, Michal Prokop a Michal Hrůza.

Výživná neděle

Na sváteční knedlo vepřo zelo si festivaloví diváci nechají zajít chuť, pokud se vypraví na Club Zero, jednu z horkých novinek letošního Cannes. Lektorka kurzu uvědomělé výživy, kterou ztělesnila Mia Wasikowska, tu svým až fanaticky oddaným žákům vštěpuje, jak jíst lépe a méně, aby ve finále mohli vstoupit do tajemného exkluzivního klubu; ve výsledku to znamená nejíst prakticky nic.

S filmovou potravou má nepřímou souvislost i večerní pocta. Stačí si vzpomenout, jak podstatnou úlohu hraje jídlo ve filmech Jana Švankmajera – a právě režisérův dlouholetý spolupracovník a přítel Jaromír Kallista bude ve Varech uveden do Producentské síně slávy.

Jestli si někdo může říkat nezávislý producent, je to třiaosmdesátiletý nositel Českého lva za mimořádný přínos národní kinematografii, jenž se dokázal vyhnout státnímu filmovému monopolu už před jeho pádem, kdy třeba se Švankmajerem v pražské Nerudově ulici točil hudební klip pro britského zpěváka Hugha Cornwella ze skupiny The Stranglers. Trofej Kallistovi předá Jiří Lábus, jenž hrál ve Švankmajerových dílech Hmyz, Spiklenci slasti či Otesánek a současně na festivalu provází soutěžní novinku Citlivý člověk.

Dějepisné pondělí

Herec a režisér Vincent Perez, známý z adaptace Cyrana z Bergeraku oceněné Zlatým glóbem pro nejlepší zahraniční film či z Královny Margot, zůstal věrný historickému žánru i při výletu do Varů.

Přiveze dílo Ve jménu cti, kde před kamerou i za ní využívá jednotlivé varianty dobových soubojů, s kordy, pistolemi nebo se šavlemi na koních. Děj se odehrává v Paříži roku 1887 a kromě tří mužů do něj vstupuje také feministka bojující za rovnost ženských práv; včetně cti.

Za historií se dá z kina odběhnout také na výstavu Barrandov Studio: 90 let od první klapky. Začne už v sobotu, potrvá až do začátku září a prostřednictvím fotografií či kostýmů shrne dějiny ateliérů od památného 25. ledna 1933, kdy tu padla první klapka detektivky režiséra Svatopluka Innemanna Vražda v Ostrovní ulici.

Kolik historických témat přinese pondělní vyhlášení vítězů scenáristické soutěže Filmové nadace, lze se jen dohadovat, porota posuzovala sto jedenáct látek. Nicméně zkušenost ukazuje, že autoři se do minulosti vracejí rádi a úspěšně, podporu Filmové nadace získal třeba projekt Il Boemo, životopis skladatele Josefa Myslivečka v režii Petra Václava, nejnovější vítěz Českých lvů.

Pohádkové úterý

V kolekci festivalových návratů se asi nejdále proti času vydá Sněhurka a sedm trpaslíků, a to animovaná verze z roku 1937, jíž si Vary připomenou sto let od založení Studia Walta Disneyho. První celovečerní animovaný film vůbec, první Oscar pro Disneyho značku, přes milion rozpohybovaných kreseb a to vše během zhruba osmdesáti minut; kdo by si takové retro nedopřál?

Tím spíše, že distributor festivalu poskytne pro dvě limitovaná uvedení verzi s pamětnickým českým dabingem, vyrobeným před více než padesáti lety. Nicméně do pohádkových světů se dá ve Varech vkročit i mimo projekční sály, k dispozici návštěvníkům je rovněž půjčovna knih a deskových her.

Canneská středa

Z Cannes do Varů co by kamenem dohodil. Z hitů nedávné francouzské přehlídky dorazí jak romantická komedie Karaoke blues, v níž dva samotářské životy propojí miláček publika Aki Kaurismäki, který za ni dostal Cenu poroty, tak vítězný držitel Zlaté palmy, soudní drama Anatomie pádu, jež se odvíjí od záhadné smrti muže, nalezeného synem a zabitého buď nešťastnou náhodou, nebo manželkou.

Bojový čtvrtek

Do půlnočního Thermalu dorazí Cesta draka, připomínající padesát let od náhlého úmrtí akční legendy hongkongské vlny Bruce Leeho. Mistr bojových umění, z nichž dával lekce hollywoodským kolegům, dopřeje fanouškům mimo jiné slavný finální souboj s Chuckem Norrisem na půdě římského kolosea.

Veselý pátek

Robin Wrightová si ke svému holdu nevybrala ani Forresta Gumpa, ani seriál Dům z karet, nýbrž parodickou fantasy Princezna Nevěsta, která v roce 1987 v Torontu vyhrála cenu publika. Dobře zvolila, smíchu na festivalech není nikdy dost.

Sportovní sobota

Což platí i pro sobotní loučení, které obstará komedie Šampioni, v níž Woody Harrelson coby někdejší basketbalový trenér dostane od soudu trest v podobě příkazu vést tým mentálně postižených hráčů. Americký přepis španělského originálu nese přesně tu náladu, kterou člověk potřebuje k plynulému přechodu ze světa umění k pohodě prázdnin.