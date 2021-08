Covid se do příštích filmů téměř nepromítl. Poprvé vyhrála i pohádka

Tři čtvrtě milionu si rozdělili autoři pěti projektů, které tak mají o krok blíž k realizaci. „Jestli na plátně, nebo na obrazovce, to se uvidí. Zejména mladší tvůrci chápou, že filmová a televizní tvorba se k sobě stále více přibližují, zvláště když od nás dostanou třeba větší prostor v minisérii,“ uvedl ředitel ČT Petr Dvořák.



Šéf barrandovského studia Petr Tichý dodal, že letošních 157 přihlášených děl znamená třetí nejvyšší počet v šestnáctileté existenci Filmové nadace, z jejíchž oceněných scénářů už mělo premiéru patnáct titulů a další dva, snímky Kryštof a Il boemo, jdou do kin ještě letos.

Ivo Mathé, který spolu se čtyřmi kolegy scénáře posuzoval, však nevidí v nárůstu zájemců jen vliv pandemie. „Téma covidu se jemně projevilo jen ve dvou pracích a obecnější problematika odcizení je trvalá,“ uvedl s tím, že opět texty četli bez toho, aby znali jejich autory. „Odhalení jmen nás leckdy překvapí.“

Anonymně tak v tradiční kategorii bez omezení věku zvítězil projekt Nigrin – Nejhorší je strach, který napsala Tereza Brdečková. „Děj se odehrává v srpnu 1939, kdy penzionovaný detektiv schopný předvídat, nikoli však měnit budoucnost chce zachránit syna z psychiatrické léčebny,“ shrnula autorka.

Pomyslné stříbro patří scénáři Hra o světlo, který rovněž vychází z dějin. „V roce 1949 zlikvidovala StB skautský tábor. Náš příběh líčí, jak se o následujících Vánocích snaží skupina tehdy již zakázaných skautů provézt ze Západu betlémské světlo, jenže jejich akce se zvrtne, načež musí volit mezi krutou pravdou a posilující lží,“ popsal za autorský tandem Ondřej Cihlář.

V kategorii Hvězda zítřka, kde soutěží tvůrci do 33 let, dostal nejvyšší částku ze tří vyznamenaných Boží posel. Filmová nadace prohlásila, že vůbec poprvé tak odměnila pohádku, nicméně Marek Chalupa, který scénář psal se svou sestrou, spolurežisérkou hitu V síti Barborou Chalupovou, mluví spíše o dobrodružném filmu pro starší děti a jejich rodiče. „Za dob Marie Terezie chce vynálezce v zapadlé vsi vztyčit bleskosvod, jenže vesničané se novinky bojí,“ naznačil zápletku.

Do historie hledí též příběh Na ostří nože, který se vrací do roku 1950, kdy naši hokejisté místo na šampionát putovali do vězení. Jakub Votýpka vtěsnal děj do tří vypjatých dní a podle porotců přidal ještě nečekaný humor.

Konečně Natália Antoňáková pod názvem Něco s námi je sleduje milostný trojúhelník, který řeší problémy generace mileniálů. „Naší strategií je ocenit méně lidí, ale vyšší částkou,“ doložil Mathé, že se odměny na další vývoj scénáře pohybují od 140 do 160 tisíc korun.